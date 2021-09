Laminam Spa Borgotaro, sottoscritto il contratto integrativo aziendale

FILCTEM CGIL, FEMCA CISL, UILTEC UIL territoriali hanno sottoscritto con la direzione aziendale della società Laminam Spa, nello stabilimento di Borgo Val di Taro, il contratto integrativo aziendale, un accordo caratterizzato da forte attenzione alle tematiche retributive ed al miglioramento degli aspetti normativi che regolano il rapporto di lavoro.

Si tratta del primo contratto integrativo aziendale firmato in Laminam Spa, società che si occupa della produzione di lastre ceramiche di grandi dimensioni per l’edilizia e l’architettura. Oltre alla definizione della componente variabile del salario, si è arrivati ad una intesa di carattere normativo che introduce misure aggiuntive relativamente a formazione, sicurezza, ambiente di lavoro, organizzazione del lavoro ed a sostegno di lavoratori in condizioni di difficoltà per motivi di salute.

Paolo Chiacchio (FILCTEM), Germano Giraud (FEMCA) e Sarah Leonelli (UILTEC) sottolineano, insieme alla RSU, come l’accordo sottoscritto rappresenti di certo "un risultato importante ed un passo in avanti nelle relazioni induistriali. Con questo accordo si passa da una fase “conservativa”, nel corso della quale ai lavoratori sono stati richiesti sacrifici importanti nell’accompagnare l’insediamento dell’azienda sul territorio garantendo sviluppo ed occupazione, ad una fase espansiva, che deve vedere un ritorno significativo ai lavoratori dei successi di mercato ed economici che l’azienda sta ottenendo. La firma di questo accordo, per noi, rappresenta la prima fase di un confronto sindacale che si dovrà sviluppare ulteriormente in azienda e che dovrà portatre ad ulteriori risultati positivi