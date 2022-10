"Lavorare meno, vivere meglio": il 5 ottobre presentazione del libro di Fausto Durante con l'autore

In occasione dell'inaugurazione ufficiale del centro di formazione sindacale FIOM CGIL Parma "Bruno Papignani" e dei presìdi di SPI CGIL Parma e Auser Parma nella sede di via Treves, 2 a Parma, il prossimo mercoledì 5 ottobre, alle ore 17, è in programma la presentazione del libro di Fausto Durante "Lavorare meno, vivere meglio. Appunti sulla riduzione dell’orario di lavoro per una società migliore e una diversa economia" (gennaio 2022, Futura Editrice).

All'incontro, che sarà aperto dai saluti di Valentina Anelli, segretaria generale SPI CGIL Parma, Aldo Barbera, segretario generale FIOM CGIL Parma, e Paolo Bertoletti, presidente AUSER Parma, sarà presente Fausto Durante, autore del libro, che dialogherà con Patrizia Ginepri, giornalista, e Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma. Interverranno Francesco De Vanna, assessore Comune di Parma con delega alle Politiche del lavoro, Raffaele Atti, segretario generale SPI CGIL Emilia Romagna, Magda Babini, presidente AUSER Emilia Romagna, Samuele Lodi, segretario generale FIOM CGIL Emilia Romagna.