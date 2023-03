Lavoratori licenziati al magazzino Kamila, incontro e presidio davanti alla Prefettura: "Reintegrarli subito"

Giovedì 2 marzo alle ore 16.30 si terrà un presidio davanti alla Prefettura per protestare contro la decisione della cooperativa Md Service, che opera all'interno del magazzino Kamila, che rifornisce i supermercati Coop di tutta la regione.

"L’ 1 febbraio 2023 la cooperativa MD Service - si legge in una nota del sindacato Adl Cobas - sotto la quale sono inquadrati oltre 150 lavoratori, impiegati nel magazzino Kamila di via dell’industria, ha effettuato 31 licenziamenti. I licenziamenti sono arrivati dopo gli scioperi effettuati a dicembre 2022, che hanno visto coinvolti, oltre al magazzino di Parma, i magazzini di Forlì e Cesena. Tutti questi cantieri riforniscono i supermercati COOP Alleanza 3.0. Gli scioperi, cosiddetti “di filiera”, sono stati necessari, dopo anni in cui vigevano condizioni di sfruttamento, sotto-inquadramento contrattuale e, in alcuni casi, vero e proprio caporalato industriale.

Dopo i licenziamenti, sono continuate le azioni ritorsive da parte della cooperativa MD Service. Ulteriori contestazioni disciplinari comminate ai soli iscritti al sindacato Adl Cobas ammanchi di centinaia di euro nelle ultime buste paga dei lavoratori, ripristino delle forme di precarietà e sfruttamento indiscriminato all’interno del magazzino.

A fronte di questo, oltre a mettere in campo meccanismi di solidarietà e mutuo aiuto, come la cassa di solidarietà in sostegno alle persone licenziate che presentano notevoli difficoltà economiche, abbiamo chiesto a COOP Alleanza 3.0, con presidi nei vari punti vendita della città, di prendere una posizione su ciò che avviene nei magazzini di cui è responsabile ultima.

Abbiamo inoltre messo in campo varie giornate di sciopero e mobilitazione davanti ai cancelli del magazzino Kamila, fra tutte quelle del 10 e del 22 febbraio, che hanno portato ad una nuova convocazione presso la Prefettura di Parma prevista per la giornata di oggi, giovedì 2 marzo 2023.

La scorsa settimana è stata inoltre presentata alla Camera dei Deputati un’interrogazione parlamentare, rivolta alla ministra del lavoro, per chiedere che venga fatta luce sui fatti appena descritti, dalla deputata del Movimento 5 stelle Stefania Ascari. Chiederemo l’immediato reintegro di tutti i lavoratori licenziati, nonché la fine delle continue discriminazioni disciplinari e degli ammanchi economici ai lavoratori iscritti al sindacato. Chiederemo inoltre di poter subito visionare l’accordo – truffa sottoscritto da altre organizzazioni sindacali a Gennaio 2023, nonché il pieno riconoscimento e l’agibilità del sindacato Adl Cobas"