Lavoro: giovedì 16 dicembre sciopero generale di Cgil e Uil

Le Segreterie confederali nazionali di CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale di 8 ore per giovedì 16 dicembre, con manifestazione nazionale a Roma e con il contemporaneo svolgimento di analoghe e interconnesse iniziative interregionali in altre 4 città, Bari, Cagliari, Milano e Palermo.

La mobilitazione si è resa necessaria a causa di una manovra finanziaria considerata insoddisfacente da entrambe le Organizzazioni sindacali, in particolare sul fronte del fisco, delle pensioni, della scuola, delle politiche industriali e del contrasto alle delocalizzazioni, del contrasto alla precarietà del lavoro soprattutto dei giovani e delle donne, della non autosufficienza, tanto più alla luce delle risorse, disponibili in questa fase, che avrebbero consentito una più efficace redistribuzione della ricchezza, per ridurre le diseguaglianze e per generare uno sviluppo equilibrato e strutturale e un’occupazione stabile.

Lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati di Parma parteciperanno alla manifestazione in programma a Milano in piazza Arco della Pace. La partenza dei pullman organizzati dalla CGIL territoriale è prevista alle ore 6.30 dal piazzale antistante la Camera del Lavoro di Parma in Via Casati Confalonieri, 5/A. Per prenotazioni è possibile scrivere a: pr.scioperogenerale2021@er.cgil.it entro e non oltre martedì 14 dicembre 2021.