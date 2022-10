Lavoro: Mutti cerca 40 operatori di linea per Montechiarugolo e Collecchio

Mutti, azienda leader in Europa nella lavorazione del pomodoro, cerca 40 operatori di linea di produzione da inserire nel contesto produttivo aziendale per le attività lavorative che si svolgeranno da fine ottobre sino a fine febbraio 2023 all’interno degli stabilimenti del Gruppo di Montechiarugolo (PR) e Collecchio (PR). Il contratto erogato è a tempo determinato con possibilità di proroga a seconda delle esigenze produttive. Per candidarsi è necessario aver compiuto 18 anni, essere automuniti ed essere disponibili a lavorare su turni (compresi i notturni). È possibile inviare la propria candidatura attraverso il sito Mutti: https://mutti-parma.com/it/lavora-con-noi/lavoro-stagionale-trasformazione-del-pomodoro/