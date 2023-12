L'apertura dei grandi magazzini Upim a Parma e lo sviluppo della cooperazione con i punti vendita Coop sempre più diffusi, spalancarono tra gli anni '60 e '70 le porte di un nuovo mondo per l'universo femminile, quello del lavoro. Tante ragazze e giovani donne trovarono tra quegli scaffali un impiego che fu la strada per un percorso di emancipazione fuori dalle mura domestiche. Dietro ai sorrisi e alle divise linde c'erano donne determinate che ben presto capirono l'importanza di far valere i propri diritti attraverso il sindacato, con la contrattazione, le lotte e gli scioperi.

Il Coordinamento Donne dello Spi Cgil di Parma ha voluto raccogliere parte di queste storie, intervistando le ex lavoratrici di Upim e Coop, oggi ottantenni e novantenni, che hanno voluto ricordare le tappe di quell'esperienza. Il risultato è stato elaborato dalle studentesse dell'Unione degli Universitari che ne daranno lettura mercoledì 13 dicembre, dalle 9.30, nella sala di via Treves, in un incontro voluto da Spi Cgil e Filcams Cgil dal titolo "Al lavoro, ragazze! L’impiego che libera le donne dagli anni ‘70 ad oggi”.

Intervengono:

Valentina Anelli, segretaria generale SPI Cgil Parma

Rosanna Elmare, responsabile Coordinamento Donne SPI Cgil Parma

Paola Marasini, ex dipendente Upim e sindacalista

Mirella Caffettani, ex dipendente Coop e sindacalista

Patrizia Maestri, SPI Cgil Emilia-Romagna

Cristina De Blasio, delegata Coop Alleanza 3.0

Silvia Maggio, delegata H&M

Maurizio Miati, segretario generale FILCAMS Cgil Parma