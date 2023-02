Lavoro, Treu: "Per occupazione giovani più scambi fra istituzioni"

"Le prospettive del mercato del lavoro per i giovani nei prossimi anni potranno essere positive se le politiche e le istituzioni saranno in grado di lavorare in modo coordinato verso un fine comune". A rilevarlo è stato il presidente del Cnel, Tiziano Treu, questa mattina a Parma al convegno su 'La rete territoriale per l’occupazione giovanile', organizzato dal Comune di Parma in collaborazione con l’Agenzia Regionale per il lavoro. Treu ha sottolineato inoltre che "dobbiamo pensare che le professioni saranno sempre più variabili e mutevoli: il momento è di grande transizione e i profondi cambiamenti nel mondo del lavoro richiedono che istituzioni, scuole e imprese siano legate da un costante flusso di scambio".

L’incontro, dedicato alle misure più efficaci da adottare per favorire l’ingresso e l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro, rappresenta il primo passo di un percorso per rafforzare la rete di alleanze sul territorio per l’occupazione giovanile. A partire dal 23 febbraio, l’Informagiovani e alcuni centri di aggregazione giovanile ospiteranno infatti, per un giovedì al mese, un ciclo di dieci laboratori per informare la comunità dei giovani sulle tutele nel mercato del lavoro, strumenti di ricerca attiva in campo occupazionale e la costruzione delle competenze necessarie a orientare l’istruzione formale e informale.

Con Treu sono intervenuti il sindaco Michele Guerra; il presidente Anpal servizi spa, Cristina Tajani; la direttrice dell’Agenzia Regionale per il lavoro Emilia-Romagna, Paola Cicognani. A seguire tavola rotonda coordinata da Liliana Tessaroli, Dirigente dell’Agenzia Regionale per il lavoro, con il coinvolgimento delle parti sociali ed attori del territorio.