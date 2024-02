'Le giornate della Cgil': nove appuntamenti in Val Taro e Val Ceno

Da febbraio a maggio tante occasioni di incontro con associazioni, lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionatii del territorio, per discutere ed approfondire le prospettive della quotidianità attraverso l'analisi dei bisogni e delle necessità. Sono LE GIORNATE DELLA CGIL, che dal 12 febbraio al 20 maggio si svolgeranno al lunedì mattina in diversi luoghi civici della Val Taro e Val Ceno.

I nove incontri intendono rappresentare un momento di coinvolgimento e di discussione tra la CGIL e territorio per una condivisione fattiva in funzione della contrattazione sociale, anche in vista delle prossime elezioni amministrative che riguardano alcuni importanti Comuni del distretto.

Calendario e articolazione tematica delle giornate saranno presentati in CONFERENZA STAMPA il prossimo giovedì 8 febbraio, alle ore 11.00, nella sede dell'Unione Valli Taro e Ceno, in piazza 11 Febbraio, 7 a Borgotaro.

Saranno presenti: Paolo Spagnoli, segretario confederale CGIL Parma, Ruggero Manzotti, segretario generale FP CGIL Parma, Salvatore Barbera, segretario generale FLC CGIL Parma, Valentina Anelli, segretaria generale SPI CGIL Parma, Paolo Chiacchio, FILCTEM CGIL Parma, e Giorgia Armani, FILT CGIL Parma.