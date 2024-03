Le lezioni pratiche per condurre i trattori

Il Consorzio Agrario di Parma ha messo a disposizione le proprie conoscenze tecniche e operative oltre ai propri spazi e ad innovative macchine agricole e attrezzature per consentire a giovani studenti degli istituti tecnici e professionali di Agraria di svolgere concretamente sul campo l’attività formativo-didattica necessaria al conseguimento dell’abilitazione alla conduzione di trattori agricoli o forestali su ruote. La formazione in ambito

scolastico, svolta gratuitamente grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna destinato a corsi teorico-pratici e valida secondo le norme vigenti, è stata fornita grazie a Dinamica Parma, ente di formazione nel settore agricolo e ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze e quinte

degli istituti tecnici “Galilei-Bocchialini” di Parma e San Secondo e “Zappa Fermi di Bedonia”. “L’attività didattica agli studenti è fondamentale per offrire loro il valore della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro – ha sottolineato Giorgio Grenzi, presidente del CAP – e come Consorzio agrario crediamo fermamente nella formazione sul campo proprio di quei giovani che saranno i professionisti protagonisti del nostro futuro”.