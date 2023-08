Lidl cerca 23 persone per un nuovo supermercato in apertura a Parma

Lidl Italia, catena della GDO con 730 punti vendita su tutto il territorio nazionale e una squadra di oltre 21.000 collaboratori, ha avviato le selezioni per l’assunzione di 23 persone da inserire nell’organico del punto vendita di prossima apertura in zona Parma.

In particolare, le figure ricercate sono:

· Assistant Store Manager (f/m)

· Addetto Vendite (f/m)

· Apprendista Addetto Vendite (f/m)

· Addetto Vendite a chiamata (f/m)

· Addetto Vendite 8 ore domenicali (f/m)

· Operatore di Filiale (f/m)

Nel dettaglio, l’Assistant Store Manager ricoprirà un ruolo fondamentale di supporto a tutte le attività manageriali dello Store Manager, come ad esempio la gestione del personale e dell'assortimento. L’Addetto Vendite lavorerà a contatto con la clientela attraverso attività di cassa, rifornimento merce e assistenza clienti, mentre l’Apprendista Addetto Vendite collaborerà con il team per una gestione efficiente del punto vendita, occupandosi di rifornimento prodotti, operazioni di cassa e assistenza al cliente, contribuendo così a rendere più piacevole l'esperienza di acquisto. Infine, l’Operatore di filiale si occuperà delle operazioni di pulizia e rifornimento scaffali garantendo un supporto fondamentale alle attività quotidiane all'interno del punto vendita. L’Azienda, che assicura processi di formazione in ingresso e continua per i propri collaboratori, ha al suo interno una figura, il Training Manager, dedicata e presente sul territorio che si occupa di promuovere lo sviluppo delle nuove risorse e di valorizzarne la crescita professionale.

Il recruiting day si terrà il giorno 7 settembre 2023 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in presenza. Il luogo esatto verrà indicato solo a seguito dell’invio, entro il 25 agosto 2023, delle candidature online ricevute tramite il sito lavoro.lidl.it. Lidl contatterà i profili maggiormente in linea con le posizioni ricercate per illustrare le modalità dei successivi step di selezione.