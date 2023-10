LIFE CLIMAX PO: focus sull’adattamento ai cambiamenti climatici e la gestione ed utilizzo della risorsa idrica

Saranno il progetto LIFE CLIMAX PO e l’importante tema della Gestione ed utilizzo della risorsa idrica – con focus sulla gestione partecipata dei corsi d’acqua, sulle nuove frontiere per la mobilità fluviale e sull’integrazione tra conservazione della biodiversità e usi produttivi – gli argomenti al centro del primo appuntamento dei River Café venerdì prossimo, 6 ottobre, dalle 17:30 alle 19:30, presso il Consorzio Wunderkammer (via Darsena, 57), nel Comune di Ferrara. L’incontro, destinato alle comunità locali e ai cittadini del Distretto del Fiume Po, è organizzato da Legambiente Emilia-Romagna nell’ambito del progetto LIFE CLIMAX PO e vedrà la partecipazione di: Francesco Tornatore, dirigente ADBPo; Sergio Fortini, architetto Metropoli di Paesaggio; Georg Sobbe, fondatore Associazione Fiumana; Dario Kian, Unità Organizzativa Servi per il Territorio Ersaf Lombardia; Tonino Liserra, ingegnere ANBI Emilia-Romagna; Selene Tondini, ricercatrice Università di Bologna.

LIFE CLIMAX PO (CLIMate Adaptation for the PO river basin district) nasce con l’intento di promuovere l’adattamento ai cambiamenti climatici attraverso una gestione “climaticamente intelligente” delle risorse idriche a scala di distretto idrografico, favorendo l’implementazione della SNAC. Il progetto opererà in cooperazione al Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) per supportare l'implementazione della relativa strategia a livello distrettuale, tenendo conto delle caratteristiche climatiche locali.

Partner e soggetti coinvolti nel progetto LIFE CLIMAX PO sono: Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po (ADBPo, Coordinatore); Agenzia Interregionale per il Fiume Po (AIPo); Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (ARPAP); Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna (UNIBO); Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei Miglioramenti Fondiari (ANBI); Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC); Città Metropolitana di Bologna (CMBO); Ente Regionale per i Servizi all'agricoltura e alle Foreste (ERSAF); Legambiente Associazione Onlus; Politecnico di Torino (POLITO); Società Metropolitana Acque Di Torino S.p.A. (SMAT); Regione Emilia-Romagna; Regione Piemonte; Regione Lombardia; SOGESCA s.r.l.; Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Lombardia (ARPA Lombardia); ANBI Emilia-Romagna; ANBI Lombardia; ANBI Piemonte; ANBI Veneto.