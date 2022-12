Sciopero al magazzino Kamila, i lavoratori bloccano i camion: più di 50 mezzi fermi

Dalle primissime ore della mattinata di giovedì 15 dicembre alcuni lavoratori hanno dato vita ad un presidio davanti ai cancelli del magazzino Kamila di via dell'Industria, che rifornisce diversi punti vendita della Coop in tutta la regione. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Adl Cobas "per il riconoscimento del sindacato, per la regolarità negli appalti e miglioramenti economici richiesti". I lavoratori stanno bloccando, come annunciato, i camion in ingresso e in uscita dal magazzino. Ci sarebbero già più di una cinquantina di mezzi pesanti fermi. Nel mese di giugno il presidio davanti al magazzino Kamila era stato sgomberato dalla polizia (IL VIDEO)

"Dopo numerose agitazioni e scioperi (LA VIDEOINTERVISTA) a macchia di leopardo - si legge in una nota sindacale - che negli ultimi mesi hanno interessato i centri di distribuzione per i punti vendita Coop Alleanza 3.0 , da questa notte i lavoratori dei principali magazzini presenti in Emilia-Romagna hanno incrociato le braccia contemporaneamente lungo l'intera filiera della più importante catena in regione.

Come Adl Cobas raccogliamo centinaia di lavoratori dei centri di Parma, Reggio E., Forlì e Cesena, e abbiamo deciso insieme al coordinamento delle RSA di proclamare lo sciopero di filiera di fronte alle numerose problematiche di natura sindacale, contrattuale ed economica ancora irrisolte.

L'agitazione, che quindi interesserà tutti i punti vendita Coop creando importanti disagi, è stata decisa dopo aver preso atto della chiusura da parte delle aziende appaltatrici e delle stessa Coop alla richiesta di discutere e affrontare definitivamente i punti della Piattaforma sindacale, tra cui il pieno riconoscimento del sindacato.

I magazzini, gestiti da cooperative e società in appalto e subappalto, nonostante la medesima committenza Coop presentano condizioni molto diversificate favorite dal sistema degli appalti, con numerose situzioni al di fuori della regolarità contrattuale e senza dubbio con livelli salariali ormai inadeguati al crescente costo della vita. Quest'oggi siamo davanti ai cancelli, con un blocco totale fino ad ora dell'entrata e dell'uscita dei mezzi, presso i magazzini di Cesena e Parma, dove si raccoglieranno anche lavoratori degli altri magazzini"