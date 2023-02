Magazzino Kamila, l'Adl Cobas: "Licenziati tutti i 31 lavoratori sospesi"

Licenziati tutti i 31 lavoratori del magazzino Kamila sospesi dalla cooperativa Md Service in seguito allo sciopero di solidarietà per un collega. Lo rivela l'Adl Cobas, che sta portando avanti il presidio permanente davanti ai cancelli dell'azienda. "Oggi al secondo giorno di presidio permanente è giunta la notizia dell'invio delle lettere di licenziamento per i sospesi della cooperativa Md Service, che ricordiamo movimenta merce a marchio Coop Alleanza 3.0 Immediata la risposta dei lavoratori che erano fuori dai cancelli, arrivati anche da altri magazzini del territorio di Parma a portare solidarietà! Perché quando toccano uno toccano tutti! Rimanete aggiornati sui nostri canali social per le prossime iniziative! Oggi è solo l'inizio!"

Dopo la protesta all'interno dell'Ipercoop all'interno del Centro Torri (VIDEO) i lavoratori del magazzino Kamila - 31 di loro sono stati sospesi e ora sono arrivate le lettere di licenziamento - hanno indetto, a partire da martedì 31 gennaio, un presidio permanente davanti ai cancelli del magazzino in via dell'Industria a Parma

La voce dei lavoratori: "Abbiamo scioperato e ora rischiamo il licenziamento"