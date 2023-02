Manpower Academy di Fornovo forma 200 persone per le aziende della Motor Valley

Manpower Academy, il progetto di upskilling di ManpowerGroup per trasmettere competenze specifiche di settore sui profili più difficili da trovare per i distretti produttivi italiani, annuncia per il 2023 l’avvio di 17 corsi gratuiti presso il C-Lab di Fornovo di Taro (PR), finalizzati alla formazione di oltre 200 operatori specializzati nella lavorazione dei materiali compositi e nella programmazione di macchine CNC. L’offerta formativa si rivolge a persone disoccupate o inoccupate e prevede l’attivazione di due percorsi distinti per la creazione di figure specifiche per i settori automotive, motorsport, marine, aerospace e manufacturing.

L’obiettivo dei corsi attivati a Fornovo è quello di ridurre lo skill mismatch presente nella Motor Valley, ovvero la difficoltà per le aziende nel trovare i talenti con le competenze giuste per le loro esigenze, un fenomeno ormai diffuso a livello nazionale e che in Italia riguarda il 72% delle imprese. Grazie ad aule didattiche per la formazione teorica e a laboratori tecnologici dotati di strumentazioni innovative in ambito 4.0, il polo di Fornovo di Taro è in grado di trasmettere le stesse competenze teoriche e pratiche richieste dalle aziende, facilitando l’inserimento di giovani talenti nel mondo del lavoro.

Nello specifico, il primo percorso è dedicato alla formazione di tecnici junior della lavorazione dei materiali compositi, che conoscano l’intero processo di lavorazione della fibra di carbonio e che sappiano gestire in autonomia alcune specifiche fasi. Il percorso prevede cinque settimane di lezioni, sia teoriche in aula virtuale sia pratiche in presenza. Ai candidati è richiesta attitudine al ruolo professionale, buona manualità e, preferibilmente, possesso di diploma tecnico.

La seconda offerta formativa mira invece a sviluppare operatori CNC con competenze di programmazione a bordo macchina per la lavorazione della fibra di carbonio nei settori Automotive e Motorsport. Il percorso ha una durata di otto settimane e prevede lezioni teoriche e pratiche, sempre presso il centro di Fornovo. Il corso si rivolge a persone in possesso di diploma tecnico o con basi di lettura del disegno tecnico – meccanico.

Ognuna delle 17 Academy pianificate per il 2023 accoglie un massimo di 15 candidati. Il prossimo percorso in lavorazione di materiali compositi è in partenza il 20 febbraio, mentre quello dedicato alla formazione di operatori CNC inizia il 6 marzo. Le edizioni si susseguiranno per tutto il 2023, a cadenza mensile. Tutti i corsi sono finalizzati all’inserimento lavorativo: al termine del periodo formativo, infatti, i partecipanti avranno l’opportunità di sostenere colloqui a scopo assuntivo con aziende partner di Manpower, principalmente in ambito Motorsport e Automotive.

“La Manpower Academy di Fornovo di Taro è un punto di riferimento per le aziende e i lavoratori della Motor Valley, uno dei distretti italiani più rinomati e dinamici del Paese”, dichiara Massimiliano Imbesi, Regional Manager Manpower. “Grazie ai corsi attivati dall’Academy, mettiamo in relazione persone e aziende del territorio per colmare quel divario tra domanda e offerta di lavoro caratteristico del distretto emiliano. In questo modo, forniamo alle persone in cerca di lavoro le competenze necessarie per ottenere un profilo professionale altamente qualificato e ricercato, e al contempo offriamo alle imprese del territorio la possibilità di introdurre nuovi talenti e le professionalità necessarie per promuovere ulteriormente la loro competitività”.

Grazie a una peculiare conoscenza del territorio e alla sinergia con diverse aziende, Manpower Academy attiva in tutta Italia corsi di formazione con l’obiettivo di creare un circolo virtuoso di know-how, competenze ed esperienze per rispondere ai bisogni da un lato delle aziende presenti nei distretti e dall’altro di coloro in cerca di occupazione. Nel solo 2022, l’Academy presso il C-Lab di Fornovo di Taro ha erogato 16 corsi di formazione – 12 sulla lavorazione dei materiali compositi e 4 per operatore CNC – per un totale di 180 persone formate.

Maggiori dettagli sul corso in “Lavorazione Materiali Compositi” sono disponibili a questo link, mentre per il corso in “Operatore CNC” è possibile consultare il seguente link.

Per ulteriori informazioni su Manpower Academy e i suoi corsi, si prega di visitare il sito: https://www.manpower.it/academy#corsi.