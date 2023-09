Emergenza terremoto Marocco, nelle Camere del Lavoro parte una raccolta solidale

Dando seguito all'appello della Comunità Marocchina di Parma, la CGIL territoriale ha deciso di attivarsi per offrire un aiuto nella raccolta e deposito dei materiali da inviare in solidarietà in Marocco alla popolazione colpita dal grave terremoto dei giorni scorsi. Tutti i cittadini e le cittadine che vogliano contribuire, con un piccolo ma fondamentale gesto, possono farlo. Il ritiro del materiale (abbigliamento, coperte, materiale sanitario e da campeggio e altri generi di prima necessità) sarà effettuato dal personale preposto all'accoglienza sia nella sede cittadina della Camera del Lavoro che nelle sedi di Fidenza, Colorno, Langhirano e Borgotaro, che consegneranno quanto raccolto alla Comunità Marocchina.