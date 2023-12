Metronotte Vigilanza, nel 2023 la centrale ha gestito oltre 88 mila eventi: quasi 40 mila interventi operativi

Nel corso del 2023 la centrale operativa di Metronotte Vigilanza ha gestito più di 88 mila eventi, gli interventi operativi sono stati quasi 40 mila, con un incremento significativo del 7.2% rispetto al 2022, nell'anno in corso ci sono stati anche 584 nuovi clienti. Sono questi alcuni dei numeri del gruppo che ha presentato, nella mattinata di giovedì 14 dicembre, presso la sede di via Benjamin Franklin nel quartiere Spip a Parma, i risultati del 2023.

Metronotte Vigilanza occupa la 49° posizione tra le 487 imprese più grandi del settore dei servizi di vigilanza privata e sicurezza in Italia. Nel corso del 2023 sono stati gestiti 88.312 eventi (con un incremento del 3.5% rispetto al 2022), gli interventi sono stati 39.516 contro i 36.865 del 2022. Un'azienda in continua crescita che ha messo al centro della propria strategia commerciale un'affidabilità sempre maggiore, come dimostrato dall'aumento del numero di clienti nel corso del 2023 e la presenza di un totale di 7.200 clienti. Il parco auto è cresciuto del 25% nel 2023: i nuovi veicoli acquistati sono stati 14 nel 2020, 11 nel 2021, 15 nel 2022, 23 nel 2023 Tutte le vetture del parco auto Metronotte Vigilanza sono classificate a basso impatto di cui

3 Full Electric e 8 Ibride.

I dati occupazionali sono incoraggianti: gli under 30 sono 132, gli over 50 sono 225 mentre le donne sono 143, ben il 31% del totale dei dipendenti. Nel corso del 2024 sono previste 42 nuove assunzioni. L'azienda ha anche ottenuto la certificazione per la parità di genere che prevede l’adozione di specifici KPI (Key Performances Indicator). Dal 2011 sono stati effettuati 10 milioni di euro di investimenti.