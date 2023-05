Comunità educativa Mondopiccolo, Fp Cgil: "Sottoscritto un accordo: superata l'applicazione del contratto pirata"

È stato siglato il 18 maggio scorso un accordo aziendale tra FP CGIL di Parma e Mondopiccolo srl, che prevede il passaggio dall’applicazione del CCNL ANASTE 2006-2009 al CCNL UNEBA 2017-2019 per i trentacinque lavoratori attualmente in forze e che riguarderà tutte le future assunzioni.

A dicembre 2022 ANASTE (Associazione nazionale strutture territoriali e per la terza età) ha sottoscritto per la seconda volta un CCNL 2020-2022 con organizzazioni sindacali non rappresentative nel corso di una lunga trattativa con le organizzazioni sindacali confederali; tale ignobile azione da parte di ANASTE è stata fortemente criticata dalla FP CGIL, in quanto il nuovo contratto prevede elementi fortemente peggiorativi sia sul fronte di tutela e diritti, che su quello economico, non in linea con gli altri CCNL del settore.

Partendo dal dialogo con le lavoratrici e i lavoratori di Mondopiccolo, la FP CGIL provinciale ha intrapreso una trattativa che ha visto fin da subito la parte datoriale aperta alle proposte e impegnata nel sostenere un percorso di riconoscimento del valore del lavoro di chi, tutti i giorni, si occupa di minori in difficoltà in un piccolo borgo dell’Appennino Parmense.

Tale percorso ha condotto al nuovo inquadramento UNEBA per tutte le figure professionali, al riconoscimento di una indennità una tantum sulla base dell’anzianità di servizio, oltre che alla possibilità di fruizione di venti ore aggiuntive di permesso per chi soffre di patologie gravi o croniche.

"Si tratta di un passo importante - commenta Vittoria Ubaldi, funzionaria FP CGIL Parma -, nella direzione del contrasto ai contratti pirata e al fenomeno del dumping contrattuale, per la valorizzazione di chi opera nel Terzo Settore del territorio parmense”.