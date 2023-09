Montechiarugolo, al via il Contratto di Fiume “Valle dell’Enza”

Il 29 settembre 2023, presso Villa la Vignazza a Montechiarugolo (PR), in Via Resga 3bis, si terrà l’incontro organizzato dall’Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con il supporto di Regione Emilia Romagna, in occasione del quale sarà sottoscritto, tra tutti i soggetti pubblici e privati a vario titolo interessati alla gestione integrata, condivisa e co-responsabile della Valle dell’Enza, il Documento di Intenti che segnerà formalmente l’avvio del percorso decisionale partecipato per la definizione di un Contratto di Fiume “Valle dell’Enza”. Questa intesa preliminare sancirà la volontà e l’impegno da parte delle diverse espressioni della comunità fluviale dell’Enza, in forma organizzata, a lavorare insieme per costruire una visione comune di sviluppo sostenibile per il proprio territorio, a partire dal suo corso d’acqua, quale bene comune e capitale naturale fondativo e fondamentale per una crescita capace di coniugare esigenze ambientali, economiche e sociali e che consegni alle generazioni future un luogo dove sia bello vivere.

L’importanza di questo momento sarà sottolineata dalla concomitante organizzazione del primo forum di informazione pubblica del Contratto di Fiume per la Valle dell’Enza, quale momento di iniziale coinvolgimento del pubblico interessato rispetto alle attività che andranno ad animare il processo del Contratto di Fiume nei prossimi mesi. L’evento sarà occasione per illustrare motivazioni, finalità e organizzazione del Contratto di Fiume, nonché le modalità di partecipazione attiva previste nell’ambito dello stesso.

Il Contratto di Fiume è uno strumento volontario per programmare in modo strategico e negoziato azioni tese alla gestione sostenibile delle risorse idriche, alla tutela di specie e habitat e alla valorizzazione dei territori fluviali, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico e allo sviluppo locale. La definizione del Contratto di Fiume avviene mediante un processo di partecipazione attiva dei soggetti, pubblici e privati, interessati, al fine di organizzare le diverse istanze che ruotano intorno al sistema fluviale in una visione unitaria e in una governance integrata, in coerenza con la pianificazione vigente e nel rispetto delle competenze dei vari attori territoriali. Il processo confluisce in un Accordo, il Contratto di Fiume, che formalizza l’impegno all’attuazione di azioni condivise e finalizzate agli obiettivi prefissati da parte dei portatori di interesse.

La partecipazione all’incontro è aperta su invito ai rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Documento di Intenti e, previa registrazione attraverso il canale indicato in calce, a tutti i residenti della Valle dell’Enza interessati.

Per partecipare è necessario registrarsi entro il 26 settembre 2023 al seguente link: https://forms.gle/ujofMMNiEfFGoZSL6. Ulteriori info all’indirizzo e-mail: CdF-Enza@adbpo.it.