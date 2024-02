Montechiarugolo, siglato un protocollo di intesa con All Food

L’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo l’8 febbraio u.s. ha siglato un Protocollo di Intesa con la ditta All Food e le organizzazioni Sindacali CGIL e FLAI CGIL. Il Protocollo è stato sottoscritto dal Sindaco Daniele Friggeri, da Alberto Volpi, Daniele Poletti e Elisa Reggiani per l’impresa All Food e da Vincenzo Vassetta, segretario confederale di zona CGIL di Parma, Matteo Lanini, segretario generale della Flai CGIL di Parma e Simone Burani, segretario della Flai CGIL di Parma.

La ditta All Food sta ultimando i lavori per l’insediamento di uno stabilimento nella frazione di Basilicagoiano in cui verranno affettati e confezionali in vaschette salumi e formaggi. L’importante progetto di ampliamento produttivo comporta la necessità di effettuare nuove assunzioni, in particolare addetti al magazzino ricevimento materie prime, materiali di consumo, imballi; addetti alla spedizione; addetti al caricamento delle linee di affettamento; addetti alle linee di affettamento dentro le sale bianche; addetti alla etichettatura ed incartonamento vaschette; manutentori; impiegati amministrativi e per ufficio qualità.

All Food intende creare un forte legame con il territorio investendo sulle giovani risorse presenti nel Comune di Montechiarugolo attraverso l’offerta di formazione specifica e l’attivazione di un welfare aziendale che riduca il turn over per aumentare la qualità del prodotto e valorizzare al massimo i lavoratori – spiega il Sindaco Daniele Friggeri -. La nostra Amministrazione intende agevolare il radicamento territoriale di attività produttive attente, oltre che alla qualità del prodotto, anche alla qualità del lavoro, all’impatto ambientale e alla promozione sociale del territorio.

Le organizzazioni sindacali intendevano arrivare alla definizione di un protocollo condiviso con il Comune e All Food che affrontasse in modo lo svolgimento dell’attività lavorativa in tutte le sue articolazioni.

Il protocollo d’intesa siglato stabilisce che, nel procedere alle nuove assunzioni legate all’ampliamento – ma anche a quelle future dovute a implementazione o sostituzione di personale -, All Food si impegna a dare la precedenza alle giovani professionalità radicate nel territorio, tenuto anche conto della specificità delle attività che permettono di considerare il territorio un vero e proprio “Distretto Industriale”.

Nelle assunzioni che verranno effettuate nella nuova sede di Montechiarugolo, oltre all’esperienza e alla professionalità nelle diverse mansioni, sarà valutato come requisito preferenziale, ma non esaustivo, quello di avere tra i 18-40 anni di età e risiedere nel Comune da almeno un anno.

Tutte le attività produttive dirette (quindi non di servizio, come la pulizia degli uffici), saranno svolte da dipendenti assunti direttamente da All Food o da agenzie interinali di primo piano. L’azienda si impegna inoltre a valutare attentamente le richieste di orario a tempo parziale dettate da motivi familiari o di salute.

“Siamo molto soddisfatti per essere riusciti a far insediare sul nostro territorio questa realtà produttiva, all’interno di un percorso urbanistico molto complesso e di grande soddisfazione sia per il territorio e che per l’azienda stessa. All Food si dimostra una realtà particolarmente attenta al welfare aziendale e al rapporto con il territorio. Abbiamo proposto il primo accordo sindacale di questa natura per la storia del Comune di Montechiarugolo, che nel corso dei prossimi anni vedrà ben 120 nuove assunzioni presso lo stabilimento di Basilicagoiano, assunzioni che andranno a vantaggio in particolar modo della comunità di Montechiarugolo e dei suoi cittadini. Si tratta di un grande risultato, ringraziamo quindi sia le parti sociali che l’azienda All Food per la disponibilità e la collaborazione che fin dal primo giorno hanno caratterizzato i rapporti con l’Amministrazione Comunale di Montechiarugolo.”– Daniele Friggeri, Sindaco di Montechia-rugolo

“Da sempre e soprattutto in questo Distretto, la nostra attenzione sul delicato tema degli appalti è massima, tanto che il protocollo sottoscritto, qualifica il lavoro diretto, riafferma il ruolo della contrattazione e dei contratti nazionali di settore. . Per altro col Comune di Montechiarugolo abbiamo siglato 2 anni fa un primo protocollo che regola gli appalti pubblici. Siamo convinti che questo sia un terreno dove l'irregolarità e addirittura l'illegalità, trovino terreno fertile, siamo soddisfatti di esserci confrontati e di essere riusciti a raggiungere accordi su tali materie con interlocutori sia pubblici che privati e confermiamo di essere disponibili a collaborare con gli uni e con gli altri per raggiungere obiettivi comuni.” - Vincenzo Vassetta, Segretario di zona CGIL Parma.

“Per creare un forte legame con il territorio e creare un distretto industriale di eccellenza che sia da esempio per tutto il tessuto industriale della nostra provincia ma non solo, bisogna partire dai lavoratori e dalla qualità del lavoro. Il protocollo che abbiamo sottoscritto, pone le basi per la buona occupazione, valorizza la crescita professionale delle nuove generazioni e crea un radicamento con il territorio che oltre a valorizzare un settore strategico per la nostra provincia, mette al centro del progetto, investimenti, formazione ed opportunità occupazionali.” - Matteo Lanini, Segretario Generale FLAI CGIL Parma.

E’ già attivo l’indirizzo mail candidatura@allfood.it, creato per consentire agli interessati di inviare direttamente le candidature in azienda.