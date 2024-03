Nasce Aigo Parma, per lo sviluppo e la tutela dell’ospitalità extra alberghiera

Si è tenuta presso la sede di Confesercenti Parma, in via La Spezia 52/1a, la prima riunione organizzativa per la costituzione e la presentazione delle opportunità della nuova Associazione per l'Ospitalità Extra Alberghiera - AIGO Parma. L’iniziativa, promossa da Confesercenti nazionale, mira a consolidare l'associazionismo nel settore delle attività ricettive, garantendo il rispetto delle normative e promuovendo criteri di qualità e professionalità. L'Associazione AIGO a Parma, si propone di rappresentare e supportare il comparto ricettivo extra alberghiero e, in particolare, i proprietari e gestori di appartamenti turistici, room&breakfast, affittacamere e affini, protagonisti di un settore che sta vivendo uno straordinario periodo di successo e ampliamento, integrandosi con la tradizionale offerta alberghiera.

“Alla luce dei numeri positivi che stiamo registrando nel settore turistico e il continuo interesse che la nostra città e la nostra provincia stanno riscontrando anche da parte di visitatori esteri – spiega Francesca Chittolini, presidente di Confesercenti Parma -, è giunto il momento per investire e trasformare le idee in progetti concreti e professionali. Confesercenti Parma desidera affiancare e appoggiare attivamente un settore che sta vivendo un’importante evoluzione e ora ha bisogno di trovare un suo equilibrio e una struttura solida di riferimento”. Il primo incontro associativo del numeroso gruppo dei fondatori, si è concluso con la nomina, con l’unanimità dei voti dei soci fondatori, della neo presidente pro tempore, Rafaela Pitzus, property manager e titolare anche di fuoriporta.eu, e del vicepresidente, Michele Boschesi, titolare di immobili a uso turistico, mentre coordinatore, per Assoturismo Confesercenti, sarà Stefano Cantoni. L'Associazione AIGO Parma si impegnerà per essere un punto di riferimento e di appoggio per le attività del settore per l’adempimento delle complesse norme di avviamento e di sicurezza, per la formazione professionale, come anche per la gestione fiscale delle attività. Aderendo a Confesercenti si potrà contare anche su una costante presenza e partecipazione ai principali tavoli istituzionali e di categoria, contribuendo alla crescita e allo sviluppo dell'ospitalità extra alberghiera, nel rispetto delle regole e con un'attenzione particolare alla qualità dei servizi ai turisti e lavoratori che si rivolgono a questo settore. Per ulteriori informazioni e per aderire all'Associazione, è possibile contattare il responsabile AIGO di Parma, Stefano Cantoni, o la presidente Rafaela Pitzus allo 0521 382611.