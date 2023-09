Mobilitarsi con il NIdiL: martedì 26 settembre a Lostello della Cittadella assemblea territoriale delle lavoratrici e dei lavoratori precari

Nell'ambito del percorso di confronto e consultazione promosso in vista della grande manifestazione nazionale "La via maestra. Insieme per la Costituzione" in programma il prossimo 7 ottobre a Roma, anche il NIdiL CGIL provinciale organizza un momento di incontro pubblico, rivolto a lavoratrici e lavoratori precari.

L'Assemblea territoriale delle lavoratrici e dei lavoratori precari, in programma per martedì 26 settembre, alle ore 18, a Lostello della Cittadella di Parma, è rivolta alle partite Iva, ai Co.co.co, ai somministrati (ex interinali), free lance, rider e collaboratori sportivi. Dignità salariale e occupazionale, contratti di lavoro, fisco, previdenza, diritti, giustizia sociale saranno i temi al centro dell'incontro, a cui interverranno Andrea Rizzi, segretario generlae NIdiL CGIL Parma, Marcello Diego, segretario generale SLC CGIL Par,ma, e Matteo Rampini, segretario confederale CGIL Parma. Seguirà aperitivo