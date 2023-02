Noceto, il Gruppo Centro di medicina acquisisce il Santa Chiara e rilancia la diagnostica

Nuova acquisizione a Noceto per il Gruppo Centro di medicina, rete di strutture sanitarie private e convenzionate con una presenza capillare sul territorio, con sedi tra Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lombardia, che ha acquisito il Poliambulatorio Santachiara.

La storica realtà di eccellenza del territorio fondata nel 2006 da Leonardo Corradi prenderà a breve il nome di Centro di medicina Noceto.

Con l’arrivo della nuova proprietà, la struttura di via Matteotti 78 vanta 40 specialisti in 30 branche mediche, 2 mila prestazioni annuali e 13.500 pazienti.

Inoltre effettua servizio di Analisi di laboratorio, Radiologia e Servizio infermieristico. Con la nuova proprietà vedrà una implementazione della componente tecnologica, a cominciare dalla diagnostica per immagini, con i nuovi ecografi internistici e ginecologici.

“Siamo consapevoli che in questo contesto economico generale o si cresce o si chiude. Abbiamo pertanto intrapreso la strada delle aggregazioni, invitando gli imprenditori della sanità già presenti sul territorio ad unirsi a noi e fare fronte comune all’avanzata dei grossi gruppi finanziari, con l’obiettivo di salvaguardare il know how di un comparto storico e la qualità dei servizi. – commenta Vincenzo Papes, AD Gruppo Centro di medicina – Il nostro modello di crescita è imprenditoriale. Si fonda su investimenti in tecnologia e nella selezione attenta delle professionalità. Qui da subito investiremo nella Radiologia, potenziando la struttura con nuove tecnologie per la diagnosi precoce, a cominciare da nuovi ecografi, oltre ad uno sviluppo ulteriore delle branche poliambulatoriali, con particolare attenzione ad oculistica e ortopedia. Questa struttura è già molto riconosciuta per serietà e affidabilità grazie all’eccellente lavoro fatto da Corradi e da tutto il suo staff negli anni. Con sua figlia Chiara punteremo a dare continuità al lavoro fatto e ad un ulteriore sviluppo”.

Il Poliambulatorio Santachiara si trova a Noceto, a ridosso dalla città di Parma. È un moderno e completo presidio di salute privato che si avvale di un team di medici di riconosciuta professionalità e di uno staff preparato ed esperto. Grazie alla sua collocazione strategica, è punto di riferimento per il bacino di Parma e per i Comuni limitrofi della bassa parmense e della pedemontana.

“Negli anni abbiamo fidelizzato gli specialisti in un poliambulatorio completo diventando il principale punto di riferimento per la salute dei pazienti in questo territorio – spiega Leonardo Corradi, fondatore di Poliambulatorio Santachiara – Arrivato a settant’anni di età, di cui 50 di lavoro, ho pensato di cedere la mia creatura ad chi mi desse garanzie di farle fare un salto di qualità. Per me il network Centro di medicina potrà dare ai pazienti più rapidità nelle risposte e maggiore efficienza”.

Per Centro di Medicina, che con tale acquisizione prosegue nel costante percorso di crescita sul territorio nazionale, tutti gli aspetti dell’operazione sono stati seguiti dal dottor Omar De March dello Studio De March, Advisor del Gruppo Centro di medicina, e dallo Studio Legale Groppo con l’avvocato Andrea Groppo.

Nato 40 anni fa in provincia di Treviso (1982-2022), Gruppo Centro di medicina annovera al momento oltre 3.150 addetti, 45 sedi alle quali si rivolgono oltre 1.5 milioni di pazienti ogni anno. Già presente in Emilia Romagna nelle province di Reggio, Bologna, Modena e Ferrara, fa così il suo ingresso nella provincia di Parma. Con 11 nuove acquisizioni nel 2022, di cui solo 3 in Veneto, ben 7 in Emilia Romagna e 1 in Lombardia, Gruppo Centro di medicina guarda sempre più fuori dai confini veneti per la propria crescita. La presenza del Gruppo in Emilia Romagna oggi vede 8 sedi: a Ferrara, Cento, Bologna, Carpi, Reggio Emilia (2 sedi), Correggio, Noceto. Mantova è il primo avamposto di Centro di medicina in Lombardia, dove sarà a breve presente anche con una clinica a Milano