Non mette a disposizione dei dipendenti i dati raccolti con i geolocalizzatori: azienda sanzionata dal Garante della privacy

La rubrica "buone sentenze" dell'UVL-Ufficio Vertenze Lavoro della CGIL di Parma, si occupa questa settimana di un recente provvedimento emesso dal Garante della Privacy in materia di controllo dei dati. In particolare, il Garante ha sanzionato un datore di lavoro che non voleva mettere a disposizione dei dipendenti i loro dati raccolti attraverso dispositivi, come smartphone, dotati di geolocalizzatori. Dati che permettono di capire, tra l'altro, la composizione della busta paga.

Per ogni dubbio, informazioni o pratica relativi a inadempimenti contrattuali, controllo buste paga, mancato pagamento del Tfr, impugnazione licenziamento, informazioni su mansioni e demansionamenti e molto altro è possibile contattare l'Ufficio Vertenze CGIL Parma scrivendo a: pr.vertenze@er.cgil.it.