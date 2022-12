Number 1, l'Adl Cobas firma accordi integrativi: aumenti per buoni pasto, bonus carovita e premi di risultato

La scorsa settimana, dopo diversi incontri e con i lavoratori/trici pronti a dare battaglia, l'Adl Cobas ha firmato insieme alle RSA importanti accordi in termini economici per gli oltre 500 lavoratori e lavoratrici operanti nei magazzini Number1 del comprensorio di Parma, dal Magazzino Prodotti Finiti interno allo stabilimento Barilla di Pedrignano all'importante hub logistico di via Paradigna e in diversi magazzini minori. Obiettivo che il sindacato si era dato insieme al coordinamento delle RSA con la Piattaforma rivendicativa presentata a novembre alle aziende appaltatrici per contrastare (almeno in parte) il crescente carovita che erode potere di acquisto dei salari.



Un bonus-inflazione di 250€ netti per tutti si somma all'aumento di 1,5€ sul valore del buono pasto che arriva così ad €8 netti al giorno per un valore economico annuale che può raggiungere i 1850€ (+350€ rispetto al 2022). Inoltre per tutti i cantieri verranno stipulati entro fine anno Premi di Risultato che integreranno ulteriormente gli aumenti economici raggiunti con diverse centinaia di euro. Questo si aggiunge all'accordo di inizio novembre con l'appaltatore CAL, grazie al quale si è garantito finalmente il trattamento economico pieno di malattia per la minoritaria quota di lavoratori ancora assunti come soci di cooperativa e la sperimentazione di un premio sulla presenza.



Oltre al risultato economico, gli accordi segnano un passaggio di importante valore politico-sindacale. Infatti obiettivo della Piattaforma rivendicativa unitaria è quello di raggiungere e mantenere una costante parificazione di trattamento di tutti i lavoratori e le lavoratrici operanti sotto l'azienda committente e così contrastare la frammentazione messa in atto attraverso il sistema degli appalti e degli affidamenti a società differenti che spesso è strumento di riduzione di diritti e di livelli salariali in nome della competizione di mercato. In questo senso è risultata fondamentale la presenza ormai capillare dell'ADL Cobas nei magazzini dell'azienda Number1 e il lavoro di coordinamento tra i delegati delle Rappresentanze sindacali delle varie unità produttive!

