"Occasioni di memoria": nasce il cartellone 2022 degli eventi della Cgil Parma

Da sempre la Camera del Lavoro di Parma è impegnata nel promuovere e rinnovare iniziative di valorizzazione e riscoperta delle vicende storiche, politico-sindacali e non solo, che hanno dato linfa e fondamenta al movimento dei lavoratori e alla nostra identità collettiva. Un modo per fermarsi e riannodare fili che troppo spesso la quotidianità e le emergenze sociali rischiano di mettere in secondo piano, e che invece vogliamo ricordare per non disperdere o dimenticare un patrimonio comune che richiede di essere curato e tramandato.

Appuntamenti e commemorazioni, momenti di approfondimento culturale, date simboliche, occasioni di incontro e confronto sono per questo, da oggi, raccolti in un cartellone sotto il titolo "Occasioni di memoria", che segnala, mese per mese, tutte le date significative che rappresentano, per la CGIL Parma, "Un anno di memorie condivise per ricordare chi siamo, da dove veniamo e dove vogliamo andare. Insieme".

In questa stessa logica, da qualche anno la Camera del Lavoro ha dato vita ad un Dipartimento confederale dedicato a "Storia e memoria", che coordina e organizza tutti gli eventi, piccoli e grandi, meritevoli di attenzione.

Il 2022, anno del centenario delle "Barricate di Parma", fondamentali per la nostra memoria cittadina e non solo e in cui il sindacato ha giocato un ruolo di primo piamo, inaugurerà dunque questa nuova tradizione di un cartellone di eventi, che torneremo a riproporre anche nei prossimi anni, ogni volta riaggiornandolo, sempre cercando di raccontare e portare avanti le nostre radici comuni.