Olimpiadi, c'è la firma con la Pizzarotti per la pista di bob a Cortina

Simico (la società infrastrutturale delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026) ha firmato l'accordo con l'impresa Pizzarotti di Parma, che a gennaio era stata l'unica a offrirsi per realizzare una pista di bob a Cortina d'Ampezzo. Con questa firma, resa nota dal vice presidente del consiglio Matteo Salvini e dal ministro dello sport Andrea Abodi, di fatto le istituzioni italiane danno il loro via libera alla scelta di Cortina per ospitare le discipline di bob, slittino e skeleton, anziché rivolgersi all'estero, dove le piste sarebbero già pronte. Definitivamente tramontata l'opzione di ristrutturare la pista di Cesana Torinese, usata per le Olimpiadi di Torino 2006 e in disuso dal 2012.

L'ultima parola spetta al Cio, il Comitato internazionale olimpico, che aveva fatto varie pressioni sull'Italia perché utilizzasse un impianto già esistente, dunque all'estero (Sankt Moritz, Innsbruk o altrove), senza impegnarsi a costruire una nuova pista del cui futuro non vi sarebbe certezza (data l'esperienza di Cesana Torinese, dove la pista è stata poi abbandonata) e per la quale i tempi stringono sempre di più.