"Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti: raggiunto importante accordo integrativo"

È stato siglato un importante accordo tra le organizzazioni sindacali FP CGIL Parma e FISASCAT CIUSL Parma e Piacenza e Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti nell’ambito del confronto sul rinnovo del contratto aziendale che ha adottato i significativi miglioramenti sanciti dall’ultimo rinnovo di contratto collettivo nazionale di riferimento.

Sono circa 150 le lavoratrici e i lavoratori coinvolti, impegnati in quattro Strutture residenziali per anziani (Villa San Bernardo, Villa S.Ilario, Villa Santa Clotilde e Villa Gaj Corradi) che ogni giorno, in particolare dall'inizio della pandemia, hanno dato un enorme contributo nella tutela e accudimento degli ospiti che avevano bisogno di cure.

I migliorativi riguardano parti essenziali del lavoro in queste Strutture: dal primo gennaio di quest'anno verrà riconosciuto a ciascun dipendente un compenso aggiuntivo pari a 14 minuti complessivi di retribuzione per ogni turno di lavoro per la vestizione, la svestizione, l’igienizzazione e l’applicazione dei DPI. Questo riconoscimento orario è in aggiunta al normale orario di lavoro e sarà accumulato nella banca delle ore del mese di prestazione.

Altro elemento migliorativo riguarda il riconoscimento di un istituto contributivo denominato “elemento di garanzia ": sempre dal primo gennaio oltre all'aumento sul minimo contrattuale previsto dal CCNL, verrà riconosciuto un ulteriore incremento retributivo a seguito della contrattazione aziendale. Inoltre, verrà prevista una indennità covid mensile.

FP e FISASCAT sottolineano come questo accordo rappresenti un risultato importante per il miglioramento delle condizioni di lavoro ed economiche di queste lavoratrici e questi lavoratori, e per il loro benessere, nel contesto di un lavoro duro e complesso come quello che ogni giorno viene svolto da queste persone.