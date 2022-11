Osservatorio sull'economia e il lavoro in Emilia-Romagna: la presentazione dei dati in via Treves

CGIL Parma e IRES Emilia Romagna presenteranno, il prossimo mercoledì 30 novembre, alle ore 15.30, in via Treves, 3 a Parma, il REPORT 2022 dell'Osservatorio sull'economia e il lavoro in Emilia-Romagna.

L'incontro sarà introdotto da Giuliano Guietti, presidente di IRES Emilia Romagna, che presenterà il report. A seguire la tavola rotonda con Francesco De Vanna, assessore del Comune di Parma ai Lavori pubblici e legalità con delega alle Politiche del lavoro, Maurizio Caprari, Segretario Generale GIA Gruppo Imprese Artigiane di Parma, Carla Zampieri, HR GlaxoSmithKline Manufactoring S.p.A. di San Polo di Torrile, Emanuele Leonardi, sociologo studioso di Ecologia politica e giustizia climatica. A moderare la discussione Matteo Rampini, segretario confederale CGIL Parma con delega al Mercato del Lavoro.

"Il 13° rapporto IRES CGIL – spiega lo stesso Rampini - ci svelerà dati interessanti su demografia, mercato del lavoro ed economia della Provincia di Parma, in un anno, il 2021, segnato e messo a dura prova da pandemia e guerra. Sarà interessante vedere se il tessuto produttivo agroalimentare e manifatturiero vocato all'export del nostro territorio sarà stato sufficiente a segnare una crescita economica del pil e quanto la pandemia avrà inciso sul dato demografico complessivo".

La diretta dell'incontro sarà disponibile sulla pagina Facebook CGILParma.