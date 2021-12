Osservatorio sull'Economia e il Lavoro in provincia di Parma: presentazione del rapporto 2021

CGIL Parma e IRES Emilia Romagna presenteranno, il prossimo venerdì 10 dicembre, alle ore 11.00, in diretta streaming, il REPORT 2021 dell'OSSERVATORIO SULL'ECONOMIA E IL LAVORO IN PROVINCIA DI PARMA.

L'incontro sarà introdotto da Giuliano Guietti, presidente di IRES Emilia Romagna, seguito dalla presentazione del report a cura di Marco Sassatelli, ricercatore dello stesso Istituto di ricerche. A seguire la tavola rotonda con Loretta Losi, responsabile area Legacoop Parma, Sabina Crippa, H. R. Number One Logistics Group, Maurizio Caprari, segretario generale GIA Parma, e Matteo Rampini, segretario confederale CGIL Parma con delega al Mercato del Lavoro, moderati da Christian Donelli, giornalista di Parmatoday.

"Questa dodicesima edizione del rapporto IRES CGIL sull'economia e mercato del lavoro della nostra Provincia – spiega lo stesso Rampini - che presentiamo ormai in chiusura d'anno, non raccoglie non solo i dati relativi al 2020 ma eccezionalmente offre diverse anticipazioni anche sul 2021, rappresentando un'opportunità per fare il punto sulla situazione attuale dei diversi comparti produttivi e proporre una fotografia quanto mai aggiornata del nostro tessuto economico-sociale a quasi due anni dall'avvio della pandemia".



La diretta, dal Cubo di via La Spezia a Parma, sarà disponibile sia sul canale Youtube che sulla pagina Facebook CGILParma. Questo il link: https://youtu.be/R7bTSfhRqZE