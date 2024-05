Ottava edizione del “Volunteer Days”

Si è chiusa ieri l’ottava edizione dei “Volunteer Days” di Impresa Pizzarotti. Un programma di volontariato aziendale che da quasi un decennio avvicina i dipendenti dell’Impresa alle realtà sociali del territorio per contribuire in modo concreto al loro benessere.

L’iniziativa rientra in un programma più ampio di attività di Responsabilità Sociale che l’azienda, assieme anche alla Fondazione Pizzarotti, porta avanti da anni per essere vicini alla propria comunità di riferimento.

Il progetto “Volunteer Days” ha l’obiettivo di favorire la cooperazione e la collaborazione dentro e fuori il perimetro lavorativo. L’iniziativa, per il secondo anno, ha varcato il confine regionale e ha visto il coinvolgimento di alcune sedi di Impresa Pizzarotti sul territorio nazionale, in particolare Genova e Brescia.

Il ricco programma di attività è stato realizzato in collaborazione con CSV Emilia. Nelle ultime due settimane, con riferimento all’area di Parma, i dipendenti di Impresa Pizzarotti si sono impegnati in azioni di volontariato con le associazioni: Lago di Pane, Giocamico, Ecobooster e Fondazione Santa Lucia (struttura che gestisce la comunità di Castelguelfo ex Famiglia Aperta).

Al centro delle attività proposte il tema della tutela dell’infanzia e dell’ambiente. Lo staff di Impresa Pizzarotti si è dedicato ad interventi di manutenzione della fattoria sociale e giardinaggio insieme ai ragazzi della comunità; ha animato la sala giochi Ospedale dei bambini e ha portato a termine azioni di raccolta rifiuti in zona Pontetaro.

“Siamo così fieri di questa iniziativa – ha dichiarato Silvia Rotondo, Head of People Culture, Acquisition & Development di Impresa Pizzarotti – che ogni anno ci impegniamo a renderla sempre più coinvolgente e vicina alle esigenze del territorio. Grazie alla collaborazione con CSV Emilia siamo andati anche oltre i confini di Parma, realizzando un volontariato d’impresa diffuso che permettesse alle nostre persone di vivere un’esperienza unica. È un’iniziativa utile a chi la riceve che fa bene soprattutto a chi la fa, c’è infatti chi ha scelto poi di dedicarsi al volontariato nel tempo libero. Inoltre, non da ultimo, è anche un’importante occasione di condivisione tra colleghi/e”.

Come testimoniato da Alessandra Staffieri, Coordinatore Progettisti Esterni, neoassunta in Impresa Pizzarotti che ha partecipato ai “Volunteer Days” per la prima volta: “Questa esperienza è stata molto significativa, mi ha permesso di conoscere una realtà del territorio e soprattutto delle persone che si impegnano ogni giorno per la comunità in cui viviamo. Sicuramente mi ha lasciato molto in cambio del poco aiuto che ho potuto offrire. Aiutare gli altri fa sentire parte di una collettività e così abbiamo vissuto il pomeriggio presso la Fondazione Santa Lucia, uno scambio di storie e di esperienze con i volontari e con i colleghi. È un’iniziativa che permette di uscire dalla quotidianità e di prendersi del tempo per riflettere su quanto anche il nostro più piccolo contributo possa essere prezioso”.