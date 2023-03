"I reparti non saranno più di lungodegenza ma funzionali al pronto soccorso": la Cisl Fp contro la riorganizzazione del Padiglione Barbieri

Giovanni Oliva, delegato di CISL FP alla sanità pubblica del territorio di Parma e Provincia, interviene sulla nuova impostazione del Padiglione Barbieri, uno dei simboli della pandemia in cui sono stati ricoverati e curati migliaia di pazienti malati di Covid:“Abbiamo avuto comunicazione dall'azienda ospedaliera che l’ex Covid hospital-padiglione Barbieri sarà oggetto di un serio ridimensionamento, che però riguarderà solo il personale infermieristico e OSS. Ci sembra doveroso ricordare quello che questi operatori, per tre anni in trincea contro una pandemia che sembrava non avesse mai fine, hanno vissuto dal punto di vista fisico e psicologico. Oggi – sottolinea Oliva - si parla di riduzione degli organici, ma ci sono troppe questioni che a noi non tornano. La trasformazione che hanno subito i reparti non ci convince: non sono più di lungodegenza ma sono diventati funzionali al pronto soccorso con la definizione di ‘medicina interna di continuità’ e questo significa che i pazienti vengono ricoverati solo per qualche giorno.”

Altra perplessità, sulla riduzione del personale, riguarda la conformazione strutturale del Barbieri: “Tra una sezione e l’altra - specifica Oliva - ci sono distanze di decine di metri e per questo è difficile pensare a turni di notte con assistenza adeguata con soli due operatori presenti.”

Tanti i problemi che sono emersi ascoltando chi lavora all'interno di questo padiglione: “Le continue trasformazioni e traslochi hanno come conseguenza la perdita di identità di giovani professionisti neo assunti, costretti a cambiare più reparti per le innumerevoli esigenze di servizio. A noi – conclude - questa riorganizzazione non convince e chiediamo gli organici per lavorare in sicurezza in un'organizzazione complessa come quella del vecchio padiglione Barbieri: non vogliamo che si riduca il personale solo per il recupero di alcune unità, mettendo a rischio quello che rimane"