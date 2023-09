Pannelli fotovoltaici e energia green: in un condominio di Baganzola nasce la nuova comunità energetica Iren

È in fase conclusiva il cantiere per realizzare a Baganzola, a pochi chilometri da Parma, in un condominio di edilizia convenzionata indivisa della Cooperativa di Abitazione Parma 80, la nuova comunità energetica rinnovabile del Gruppo Iren.

Commenta Alessio Stefani, Presidente Parma 80: “Questa collaborazione con un partner strategico e attivo sul territorio come Iren contribuisce a concretizzare i nostri obiettivi di promozione e sviluppo delle comunità energetiche: una soluzione innovativa, efficiente e virtuosa che dà valore ai nostri soci e al territorio, in linea con la nostra missione di promuovere “un abitare sostenibile” dal punto di vista economico, sociale ed ambientale.”

L’iniziativa prevede l’installazione sul tetto del condominio di un impianto fotovoltaico di potenza complessiva pari a circa 26 kWp. Grazie all’impianto sarà possibile produrre energia 100% green, evitando l’emissione in atmosfera di 20 tonnellate di CO2 all’anno e ridurre, al contempo, le spese delle bollette energetiche per i Soci che abitano nell’edificio di Parma 80.

Questo progetto, realizzato da Iren luce, gas e servizi, è stato sostenuto dalla collaborazione con il gruppo bancario multinazionale BBVA in Italia e il sostegno sul territorio della storica Cooperativa Parma 80.

Grazie all’impegno di Parma 80, è stato possibile sensibilizzare i condòmini sulla transizione energetica ecologica e sui vantaggi delle Comunità Energetiche Rinnovabili, attraverso comunicazioni multicanale e l’organizzazione di in un incontro partecipato in loco.

Infatti una delle barriere che limita la partecipazione dei cittadini alle comunità energetiche è la loro complessità, la mancanza di chiarezza sui vantaggi e la paura di affrontare procedure lunghe e costose. Questo progetto ha l'obiettivo di rendere la transizione energetica più semplice e accessibile per il cittadino.

Questo è uno dei progetti che Parma 80 ha attivato per rispondere alle esigenze dei propri Soci e generare un impatto positivo sulla comunità. Altri esempi virtuosi sono il consolidato progetto di social housing “Parma Social House” e gli “Studentati Green” realizzati per chi studia e vive la città universitaria.

Attiva sul territorio dal 1970, Parma 80 è una realtà cooperativa solida che mette a disposizione dei propri Soci, assegnandoli in proprietà o in locazione, immobili residenziali alle migliori condizioni economiche, finanziarie e di mercato possibili. Parte di Legacoop Emilia Ovest, Parma 80 collabora con diverse cooperative sociali del territorio: come Emc2 onlus che, in occasione del progetto di Comunità Energetica, si è occupata della manutenzione del verde durante le attività di installazione.