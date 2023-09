 Parma Interaction: il 23 settembre nel Salone Trentin l'assemblea delle comunità straniere di Parma

Nell'ambito della programmazione di Parma Interaction la "Settimana dell'integrazione" promossa da CGIL Parma e dal suo Coordinamento Migranti per dialogare con le comunità straniere del territorio, coinvolgerle e creare ponti in una serie di appuntamenti molto diversi tra loro, il prossimo sabato 23 settembre, alle ore 18, si svolgerà, nel Salone Trentin della Camera del Lavoro (via Casati Confalonieri, 5/a, Parma) l'ASSEMBLEA DELLE COMUNITÀ.

"Costruiamo diritti, legalità e cittadinanza" è il titolo dell'incontro in cui le comunità migranti di Parma potranno dialogare con Lisa Gattini, segretaria generale CGIL Parma, Luca Ferrari, direttore Patronato INCA CGIL Parma, e Marion Gajda, responsabile Dipartimento Migranti CGIL Parma. Al termine sarà offerto un buffet conviviale.