Parma seconda per stipendi, Guerra: "Segno evidente che il nostro sistema funziona"

Parma è la seconda città in Italia, dopo Milano, con le buste paga più alte. Gli stipendi lordi pagati ai dipendenti del settore privato, con un busta paga di quasi 26 mila euro annui, la portano sul podio delle città in cui si guadagna di più. I dati sono emersi grazie a uno studio dell'Ufficio della CGIA su dati Inps e ripropongono la vecchia questione sugli squilibri retributivi tra le aree del nostro Paese. Il sindaco di Parma, Michele Guerra, ha commentato questa classifica con un post sui suoi profili social: "Un segno evidente che il tessuto economico industriale, artigianale, commerciale e del professionismo gode di buona salute e conferma una vitalità che in una fase storica difficile come questa mantiene alti i livelli di vita nella nostra città. Un altro dato che salta subito agli occhi è che, tolto lo “strapotere” di Milano, le posizioni dalla seconda alla quinta sono occupate esclusivamente dalle città emiliane (Parma, Bologna, Modena, Reggio Emilia), a conferma dell’esistenza di quel “Modello Emilia” profondamente studiato e teorizzato dal nostro Franco Mosconi. Da parte nostra, continueremo come sistema pubblico a non tagliare ed anzi ad investire sempre di più su servizi di alta qualità, potenziando quelli che toccano le fasce di popolazione più fragili, le famiglie in difficoltà e chi fa fatica ad arrivare a fine mese. Essere comunità, costruire una città giusta, è questo: crescere insieme, intercettare bisogni e aspettative, dare risposte puntuali, sviluppare benessere condiviso, cercare di ridurre le differenze".