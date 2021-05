Parmacotto sponsor del torneo ATP Emilia Romagna Open 2021

Parma “Capitale” del tennis per un'altra avvincente settimana. Dopo la sorprendente esperienza del torneo Wta 250 - Emilia-Romagna Open Femminile, la città emiliana ospita anche gli ATP Emilia-Romagna Open 2021, il torneo internazionale di tennis ATP 250 maschile su terra rossa in programma dal 22 al 29 maggio 2021 al Tennis Club President di Montechiarugolo.

Parmacotto mette a segno un importante punto vincente diventando sponsor ufficiale della manifestazione: una nuova collaborazione che conferma ancora una volta la vicinanza dell'azienda al mondo dello sport e ai principali protagonisti del territorio locale. Tradizione, innovazione e ricerca dell'eccellenza sono tra i valori che Parmacotto mette in campo per raggiungere l’obiettivo dell’alta qualità; stessi ideali che accomunano l’azienda al campione italiano Lorenzo Musetti, giovane promessa del tennis che si aggiunge alla squadra dei “talenti” Parmacotto.

«Siamo davvero orgogliosi di partecipare agli ATP Emilia-Romagna Open 2021, torneo che rappresenta un'importante opportunità per valorizzare il nostro territorio anche in campo sportivo. - Afferma Andrea Schivazappa, AD di Parmacotto. - Un'occasione unica per essere al fianco della nuova promessa del tennis italiano Lorenzo Musetti, da poco diventato nostro ambassador. Insieme a Musetti vogliamo portare avanti i valori più profondi dello sport e dei suoi benefici, promuovendo uno stile di vita sano ed equilibrato. Abbiamo scelto uno sportivo giovane e promettente come Lorenzo Musetti perché il mondo dello sport, tramite i valori sani che lo contraddistinguono, può svolgere senza dubbio un ruolo fondamentale nella formazione e nello sviluppo delle giovani generazioni».