Parmalat: due nuovi prodotti realizzati con gli ingredienti del commercio equo e solidale

Parmalat e Altromercato si sono uniti per realizzare dei prodotti nel segno del benessere e del gusto: così sono nati Zymil Latte&Cioccolato e Zymil Latte&Caffè. Due nuovi prodotti che permettono alle persone di fare una scelta per il proprio benessere, ma anche per quello degli agricoltori che hanno prodotto il cacao dell’Ecuador e il caffè della Tanzania e per il pianeta.

Parmalat ha selezionato due ingredienti provenienti dalle filiere etiche che Altromercato ha costruito in 35 anni di esperienza garantendo una qualità

eccellente delle materie prime, un alto impatto sociale e un basso impatto ambientale, grazie al rispetto dei Criteri del Commercio Equo e Solidale.

Proprio grazie al fair trade il lavoro di centinaia di migliaia di contadini e artigiani nel Nord come nel Sud del mondo viene rispettato ed equamente retribuito, generando possibilità di sviluppo nelle comunità locali.

Non è la prima volta che Parmalat e Altromercato stringono una partnership per l’acquisto di materie prime: già nel 2019, infatti, Parmalat ha iniziato ad acquistare lo zucchero di canna e il cacao dalle filiere etiche di Altromercato per la produzione della Coppa Malù. Sono sempre di più i brand del gruppo che si impegnano per generare impatti sociali e ambientali positivi sui produttori alla base delle proprie filiere, perché l’etica delle imprese è un argomento di crescente interesse anche da parte dei consumatori.

“Il sempre più serrato dialogo tra i movimenti di economia solidale e sostenibile con il mondo della distribuzione organizzata e delle imprese è una importante occasione per confrontarsi su buone pratiche e su azioni concrete. Oggi, infatti, il consumatore chiede alle aziende di mettere al centro

delle proprie attività la coerenza tra quanto dichiarano e quanto realizzano: se vogliono stare sul mercato, i brand devono rispondere a queste istanze in modo innovativo e con continuità”, afferma Alessandro Franceschini, Presidente di Altromercato.

“Siamo in un periodo di evoluzione del

modello economico a livello globale nel quale industria e movimento solidale non solo possono coesistere, ma devono collaborare per abbinare alla fornitura di materie prime da filiere etiche e sostenibili le capacità produttive e finanziarie tipiche delle economie di scala. E Altromercato sta

perseguendo con forza questo indirizzo con aziende disponibili a creare percorsi di economia sostenibile che coinvolge anche le filiere di approvvigionamento. Anche Parmalat ha intrapreso con noi questo percorso, comprendendo come incontro, co-progettazione e partnership qualificate siano il punto di forza per un rinnovamento del modello di filiera”. “Per i prodotti Parmalat selezioniamo da sempre partner e fornitori che ci permettano di mantenere alti gli standard qualitativi dei nostri prodotti e che lavorino in modo responsabile nei confronti del pianeta e di tutti gli attori della filiera” dichiara Elisa Mitaritonna, Marketing Manager di Parmalat. “Da diversi anni collaboriamo con un partner di valore come Altromercato per diverse referenze del nostro portfolio e in quest’occasione per Zymil – il primo latte ad alta digeribilità e nostro brand di punta- siamo orgogliosi di poter offrire ai consumatori un prodotto dal gusto eccezionale , pensato per contribuire al loro benessere ma anche di quello della filiera con materie

prime certificate e sostenibili”.