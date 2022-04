Parmigiano Reggiano, i veterinari assegnano un 7

Non solo buono e inimitabile, ma anche sempre più rispettoso del benessere animale. E' il Parmigiano Reggiano come emerge dai risultati di un progetto lanciato dal Consorzio del "re dei formaggi" nel 2021 e finanziato interamente dall'ente con 8,7 milioni. Si trattava nello specifico di un bando volto a premiare le aziende che hanno mostrato una particolare attenzione al benessere delle vacche impiegate nella filiera, da cui è per prima cosa scaturito un censimento delle aziende che producono il latte utilizzato per la lavorazione del Parmigiano Reggiano.

In dettaglio hanno aderito su base volontaria 1.417 stalle (il 58% degli allevamenti che rappresentano il 72,5% del latte lavorato per produrre la Dop) e 200 caseifici su un totale di 305 presenti tra Parma, Reggio Emilia, Modena, Mantova e Bologna. Il "trattamento" dei bovini è stato valutato da esperti scientifici esterni: otto veterinari formati appositamente al Centro di referenza nazionale per il benessere animale (Crenba). I risultati dello studio sono positivi. Su una scala da 1 a 100 dove 60 è la sufficienza, gli allevamenti del Parmigiano Reggiano hanno ottenuto un punteggio del benessere zootecnico pari a 74,02 contro un 67,2 del 2018, in crescita di 6,4 punti. Il Consorzio ha deciso di rinnovare il bando anche nel 2022 (e nel 2023) per una spesa che nel triennio toccherà i 15 milioni. Sarà inoltre presto online il sito allevaweb.it, un nuovo canale di comunicazione tra il Consorzio, gli allevatori e tutta la filiera interessata al mondo del latte da trasformare in Parmigiano con news, approfondimenti tecnici e contenuti video.

"Dopo aver stabilito un brand manifesto che fosse una presa di responsabilità nei confronti dell'ambiente e dei cittadini consumatori, il Consorzio ha deliberato un progetto pluriennale che punta a raggiungere 15 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per permettere agli allevatori di raggiungere il livello di benessere animale ritenuto necessario dal consorzio stesso", dice il presidente del Consorzio Nicola Bertinelli. "Continuiano a impegnarci affinché tutta la filiera produttiva possa essere sostenibile", sottolinea. L'assessore regionale all'Agricoltura dell'Emilia-Romagna, Alessio Mammi, ricorda che "anche la nostra Regione è orientata a promuovere una visione integrata della sostenibilità in ambito zootecnico, che possa conciliare metodi produttivi meno impattanti, così come modalità produttive che contemplano misure rivolte al benessere degli animali impiegati, garantendo al tempo stesso il mantenimento di un livello di qualità eccellente dei prodotti". Fabio Rolfi, assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia evidenzia che "Mantova è al quinto posto nazionale tra le province con il più alto impatto economico derivato dal cibo a indicazione geografica" e ritiene che "Covid, guerra, rincari energetici e nuove tendenze di consumo ci impongono miglioramenti continui, sia sotto il profilo della produzione che della comunicazione".

Ecco perché "il progetto del Parmigiano indica la strada: non solo migliora le performances già eccellenti in materia di benessere animale, ma contribuisce in maniera significativa a fornire informazioni certificate sulla filiera anche per contrastare alcune fake news sui nostri grandi prodotti", conclude Rolfi.