Parte la stagione dei saldi: il manuale per un acquisto sicuro

Dopo le deroghe previste lo scorso anno per far fronte all’emergenza pandemica, si torna a fare riferimento alla normativa ordinaria che prevede l’inizio dei saldi invernali il primo giorno feriale antecedente l’Epifania, oggi mercoledì 5 gennaio, e per una durata di 60 giorni, quindi fino al 5 marzo 2022. Confermato anche il divieto di vendite promozionali i 30 giorni antecedenti l’inizio dei saldi, cioè dal 6 dicembre al 4 gennaio compresi.

“In un periodo di incertezza come quello attuale - precisa Ascom - il periodo dei saldi resta uno degli approdi certi a cui fare riferimento per tornare a respirare un po' di "normalità. Dal nostro Osservatorio, dopo i segnali di ripresa registrati recentemente, nonostante le molte preoccupazioni per il Covid-19, si ipotizza che il recente aumento dell’ inflazione possa fare di questi saldi una importante risposta degli operatori commerciali al contenimento della stessa e un'opportunità per i consumatori. E' un'eccezionale occasione anche per consolidare lo shopping sotto casa nei negozi di prossimità dove fiducia, relazione , servizio e prova unitamente al prezzo di saldo fanno propendere i consumatori per un acquisto nei punti vendita della nostra città e dei nostri paesi. Le vendite di fine stagione inoltre possono rappresentare per i commercianti anche un’ occasione per avere liquidità nell’auspicio però che possano aiutare a far trovare una stabilità di cui tutte le nostre imprese hanno bisogno. Come ogni anno il Centro Studi Ascom terrà monitorato l'andamento dei saldi ma fin da ora possiamo affermare che secondo le stime medie della Confcommercio nazionale ogni persona spenderà circa 119 euro, con una riduzione rispetto allo scorso anno”.

Saldi: "manuale" per un acquisto sicuro

. Mantenere la distanza di un metro tra i clienti in attesa di entrata e all'interno del negozio;

. Disinfezione delle mani con soluzioni igienizzanti prima di toccare i prodotti;

. Utilizzare obbligatoriamente la mascherina;

. Cambiare i prodotti è a discrezione del negoziante, solo se non danneggiati;

. Provare i prodotti è a discrezione del negoziante, sempre indossando la mascherina e dopo aver igienizzato le mani;

. Accettare le carte di credito e favorire modalità di pagamento elettroniche;

. Assicurare la stagionalità dei prodotti in saldo e il deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo;

. È obbligatorio esporre il prezzo di vendita, lo sconto e il prezzo finale;

. Modifiche e o adattamenti sartoriali sono a carico del cliente, salvo diversa pattuizione;

. Sostare all'interno dei locali solo il tempo necessario l'acquisto dei beni.