Pensionati Cisl Emilia-Romagna: Roberto Pezzani confermato Segretario Generale

Roberto Pezzani è stato rieletto a larghissima maggioranza dal Consiglio generale regionale del sindacato, in occasione dell’11° Congresso della categoria, svoltosi a Riccione il 26 e 27 gennaio 2022, alla presenza del segretario nazionale Fnp Mimmo Di Matteo.

Pezzani, 66 anni, parmigiano, da febbraio 2021 ha la responsabilità del sindacato Pensionati Cisl dell’Emilia-Romagna, dopo una vita di impegno nella Cisl, come responsabile del sindacato Sanità Cisl (Fisos) prima e del Pubblico Impiego Cisl (Funzione pubblica) poi, sino al pensionamento quando aderisce al sindacato Pensionati Cisl (Fnp).

Nella sua prima affermazione ‘a caldo’, Roberto Pezzani ha ribadito con forza “l’impegno della Fnp a difesa delle persone anziane, impegnata da sempre a fornire risposte concrete ai loro bisogni, aumentati in modo esponenziale nel periodo pandemico. Pertanto, il sindacalista Fnp ha insistito sulla necessità di “vaccinarci tutti, perché oggi il vaccino è l’unica proposta seria, scientifica, per uscire dalla pandemia e sconfigger il Covid. Senza vaccinazioni – ha detto - la ricaduta negativa è su tutto: economia, lavoro, salute, qualità della vita. E gli anziani sono i più colpiti”.

Pezzani ha rimarcato l’impegno della Fnp a “promuovere il welfare di comunità ed una sanità sempre più rispondente ai bisogni specifici dei cittadini per il benessere delle persone anziane e non solo. Ed a mettere in campo azioni rivolte ai giovani per consolidare l’unità intergenerazionale, così da garantire lavoro e benessere.

Quindi -ha concluso il responsabile Fnp ER- i Pensionati Cisl si impegnano a gestire insieme agli interlocutori sindacali gli effetti negativi di questa crisi pandemica sul piano sociale ed economico, ricercando insieme soluzioni condivise da mettere in campo per superare questa fase, così da guardare nuovamente al futuro con fiducia”.

Roberto Pezzani, Tecnico di radiologia presso l’ospedale di Parma, si iscrive alla Cisl nel 1981 e subito inizia ad occuparsi di sindacato quale delegato Cisl nel settore Sanità. Nell’89 è eletto segretario aziendale Cisl presso l’Ausl di Parma e dal 1990 al 1997 è segretario provinciale del sindacato Sanità Cisl (Fisos) e poi responsabile provinciale della Fist (Federazione che accorpa Sanità ed Autonomie locali).

A tempo pieno in Cisl nel 1996, passa al livello regionale del sindacato di categoria e nel 2001 entra in segreteria come segretario organizzativo della Funzione Pubblica (FP) con delega alla Sanità.

Nel 2008 è eletto segretario generale della Funzione Pubblica (FP) Cisl dell’Emilia-Romagna, funzione che espleta sino al pensionamento, quando aderisce alla Fnp.