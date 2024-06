Per il gruppo Pizzarotti due nuovi progetti in Svizzera da 40 milioni

Impresa Pizzarotti consolida la sua presenza oltralpe. Il Gruppo di Parma annuncia due nuovi progetti in Svizzera per un valore complessivo di circa 40 milioni.

Inoltre, a Parigi, è stata inaugurata la Linea 11 del Grand Paris Express, progetto iconico che mira a trasformare la capitale francese e rinnovarla profondamente, in cui Impresa Pizzarotti ha un ruolo cruciale, con lavori in 5 linee che mettono in risalto le proprie competenze, in particolare, rispetto agli scavi meccanizzati e ai lavori di genio civile.

La prima delle due nuove aggiudicazioni riguarda i lavori di ristrutturazione de “La Casa d’Italia di Zurigo”. Il progetto è stato commissionato dal Consolato Generale d’Italia a Zurigo e prevede la ristrutturazione, il restauro e l’adeguamento funzionale ed impiantistico dell’edificio. Si tratta di un edificio che ricopre un’importanza sociale rilevante, inserito nell’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (ISOS); fu commissionato dalla Colonia italiana nel 1932 ed utilizzato prima come asilo ed orfanotrofio e successivamente come scuola di lingua italiana e centro culturale italiano.

La seconda nuova aggiudicazione in Svizzera prevede la realizzazione del tunnel di drenaggio a Brienz nel Canton Grigioni, un’opera ingegneristica cruciale per la gestione del drenaggio sotto il corpo della frana per la quale verranno utilizzate tecniche avanzate di scavo.

In entrambi i progetti la controllata Pizzarotti SA ha un ruolo centrale. Nel caso della Casa d’Italia detiene una partecipazione alll’80% del progetto, il restante 20% è in capo a Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.; mentre per quanto riguarda Brienz, Pizzarotti SA è parte del “Consorzio Piz Linard” con le società Muttoni SA e Edilmac Srl.

