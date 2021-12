Pet food, a Traversetolo investimento di 25 milioni per Mister Pet

Un investimento di 25 milioni di euro per ampliare la capacità produttiva dell’azienda Mr. Pet attraverso la realizzazione di un nuovo stabilimento nel comune di Traversetolo (PR) in estensione a quello esistente, assumendo a regime 50 nuovi addetti.

L’operazione avviene con il supporto di Invitalia che, attraverso il Contratto di sviluppo, sostiene il progetto con un contributo a fondo perduto di quasi 9,5 milioni di euro messi a disposizione dal Ministero dello Sviluppo economico.

L’azienda, realtà di rilievo nel panorama nazionale e internazionale nel settore di alimenti per animali da compagnia (in particolare cani e gatti), lancia un piano di sviluppo per potenziare gli impianti del sito parmense per mezzo di interventi in linea con il Piano Nazionale Industria 4.0. Analoga attenzione è dedicata da Mr. Pet al rispetto delle direttive MiSE sugli investimenti in grado di aumentare la sostenibilità ambientale (incremento del materiale di riuso della materia prima per limitarne gli sprechi, minor uso di additivi utilizzati nel processo produttivo, efficientamento energetico e riduzione di emissioni inquinanti).

Il progetto alla base del Contratto di Sviluppo finanziato prevede di conseguire un aumento della produzione per raggiungere gli obiettivi di ampliamento della clientela, sia sul piano nazionale che internazionale, sfruttando in particolare le potenzialità del mercato cinese in forte espansione.

La società, controllata dalla famiglia Gambarelli, ha iniziato la sua attività negli anni ’90 ed è diventata man mano una realtà di rilievo nel panorama nazionale e internazionale nel suo settore. Mister Pet S.p.A. ad oggi è presente in Europa, federazione Russa, Asia, Africa e Sud America e circa il 75% del fatturato è realizzato sui mercati esteri.