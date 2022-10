Piano C Factory: aperta la raccolta di candidature per il percorso professionale dedicato alle donne

È iniziata ufficialmente il 1° ottobre la raccolta di candidature per l’edizione di Piano C Factory, il percorso di riprogettazione professionale gratuito pensato per le donne disoccupate o maleoccupate, volto a valorizzare il talento femminile nel mondo del lavoro.

“Come Piano C da sempre sosteniamo il talento femminile, e lo facciamo con ancora più convinzione oggi, a valle di tre anni in cui alle donne di questo Paese è stato chiesto troppo spesso di sacrificare desideri, competenze e ambizioni - dichiara Sofia Borri, Presidente di Piano C - Fondazione Cariparma ci dà la prima vera occasione di tornare a erogare in presenza, grazie anche alla preziosa collaborazione con il coworking Officine On/Off e SheTech. Grazie a Piano C Factory 30 donne scopriranno come inserirsi efficacemente nel mondo del lavoro trasformando le proprie ambizioni in un progetto professionale reale e concreto basato sui propri valori e talenti.”

Attraverso il metodo certificato del Work Design® e la guida delle formatrici di Piano C, le partecipanti potranno mettersi in gioco e costruire il proprio progetto professionale. Il percorso si terrà a Parma presso lo spazio Officine On/Off: si svolgerà in parte in aula, in parte online ed è rivolto alle donne con un’età preferibilmente compresa tra i 30 e i 55 anni, residenti o domiciliate nella città di Parma e provincia.

Dal 1° ottobre al 15 novembre le donne interessate potranno candidarsi per partecipare al percorso di formazione compilando l’apposito form online sul sito di Piano C. Entro fine novembre, tra le candidature pervenute, saranno annunciati i primi profili selezionati, che saranno invitati il 14 dicembre a un workshop di assessment in presenza presso il coworking Officine On/Off. La prima settimana di gennaio 2023 sarà comunicato l’esito della selezione finale delle 30 donne che parteciperanno a Piano C Factory, divise in due gruppi da 15. L’appuntamento per il primo incontro del percorso sarà il 17 gennaio e si concluderà entro la fine di aprile.

Di seguito il link con tutti i requisiti per poter partecipare alla selezione e inviare la candidatura: www.pianoc.it/formazione/piano-c-factory-a-parma/.