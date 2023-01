Piccole e medie imprese: siglato un protocollo d’intesa tra Confartigianato e AIPo

Il Presidente di Confartigianato Marco Granelli, il Presidente del Comitato d’indirizzo di AIPo (Agenzia Interregionale per il fiume Po) Pietro Foroni e il Direttore di AIPo Meuccio Berselli hanno sottoscritto oggi a Parma un protocollo d’intesa finalizzato a promuovere i rapporti di AIPo con le piccole e medie imprese, individuando ambiti comuni di operatività per iniziative di valorizzazione del territorio, all’insegna della semplificazione amministrativa, dell’innovazione e dell’utilizzo di tecnologie.

Confartigianato e AIPo si impegnano ad avviare attività coordinate in materia di orientamento, formazione e scambio di informazioni su temi d'interesse comune tra cui la contrattualistica pubblica, la sicurezza sul lavoro e la difesa idraulica.

Prevista, inoltre, la promozione d'iniziative congiunte nei territori di competenza dell’Agenzia, anche sulla base degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, e finalizzate allo sviluppo dell’attrattività turistica, anche valorizzando le infrastrutture cicloviarie in fase di realizzazione, e quelle per la navigazione fluviale. Tra le finalità del protocollo d’intesa anche attività di analisi per la semplificazione e l’efficientamento tecnico-amministrativo dell’Agenzia.

“Il protocollo d’intesa Con AIPo – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – rappresenta una preziosa opportunità di collaborazione per valorizzare le competenze e la qualità delle micro e piccole imprese nel presidio e nella tutela del territorio. Un ruolo che si potrà concretamente esprimere in attività di manutenzione e realizzazione delle infrastrutture più utili per la salvaguardia delle aree di competenza dell’Agenzia”.

Il Presidente del Comitato d’indirizzo di AIPo Pietro Foroni ha dichiarato: “Questo Protocollo è il primo accordo che stipula l’Agenzia. In tal senso, rappresenta un’opportunità da cogliere in un momento non semplice ma proprio per questo utile per far emergere azioni mirate e una mappatura precisa del mondo del lavoro che ci riguarda direttamente”.

Il direttore di AIPo, Meuccio Berselli, ha aggiunto: "in questo delicato momento di congiuntura internazionale, durante il quale i costi delle materie prime e dell’energia rischiano di rallentare temporaneamente i processi di realizzazione delle opere indispensabili per la sicurezza delle aree più o meno fragili, è fondamentale cercare soluzioni con chi opera attivamente nel nostro settore. La collaborazione con Confartigianato permetterà di puntare l’attenzione su tutte quelle attività strategiche e integrative che riguardano la potenziale, ma rilevante, valorizzazione e promozione nel tempo delle opere (ciclo vie, ecc.) realizzate e in via di realizzazione"