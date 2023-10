Pizzarotti tra le migliori aziende nel mondo per la Responsabilità Sociale d’Impresa

Ecovadis assegna la prestigiosa Medaglia Platino per la Sostenibilità a Impresa Pizzarotti. Con questo significativo risultato l’azienda entra nell’1% delle migliori imprese al mondo valutate dagli esperti della piattaforma, a riconferma del suo costante impegno nell’ambito della Responsabilità Sociale d’Impresa.

Ecovadis è una delle più importanti piattaforme internazionali di rating della sostenibilità, che supporta le imprese nell’orientamento e nello sviluppo in ambito ESG (Environment, Social, Governance) e le valuta dal punto di vista della sostenibilità lungo la catena di fornitura. La valutazione si basa su standard riconosciuti a livello mondiale, tra cui tra cui la Global Reporting Initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite e la ISO 26000, e tiene conto della performance dell’azienda in 4 macro-aree: Ambiente, Lavoro e Diritti Umani, Etica e Acquisti Sostenibili. Il punteggio (da 0 a 100) misura la qualità del sistema di gestione della sostenibilità dell’azienda e il rispetto dei criteri di sostenibilità previsti da Ecovadis.

Impresa Pizzarotti, con un punteggio complessivo di 80/100, è migliorata di ulteriori 8 punti rispetto al 2022 e ha raggiunto il massimo livello del rating.

“Questo riconoscimento ci rende molto orgogliosi e rappresenta per noi un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di sostenibilità - ha dichiarato Michele Pizzarotti, Vice Presidente di Impresa Pizzarotti - oltre ad essere la manifestazione tangibile che le strategie implementate convergono verso i nostri obiettivi e valori fondamentali. La sostenibilità, assieme alla sicurezza, è una componente essenziale della nostra missione e orienta il nostro modo di pensare e di agire, e ci spinge a migliorare sempre di più. Per questo ci impegniamo con dedizione a costruire una crescita sostenibile, con progetti sempre più orientati all’innovazione e alla transizione energetica, mettendo la sicurezza delle nostre persone al primo posto e prestando attenzione all’impatto ambientale e sociale nei territori in cui operiamo, agendo con la massima trasparenza verso i clienti e i nostri partner”.

L’azienda dal 2019 pubblica il Bilancio di Sostenibilità e ha definito la sua strategia aziendale con il Piano di Sostenibilità 2022-2023, in linea con il Piano Industriale, consolidando il suo approccio al tema della RSI e contribuendo al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG). Il Piano, declinato attorno a 6 aree di azione e a relativi obiettivi, viene sempre aggiornato considerando i risultati raggiunti e aggiungendo le nuove esigenze che emergono nel tempo. Nel 2022 Impresa Pizzarotti ha portato a casa risultati importanti in materia di salute e sicurezza, grazie a un aumento dei controlli e una massiva sensibilizzazione, ha promosso una cultura di inclusione e di uguaglianza, ha ridotto le emissioni di CO2, ha incrementato l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile e ha promosso modelli di consumo e di produzione sostenibili, impegnandosi ad ottenere tutte le certificazioni a supporto.