Pizzikotto sta assumendo a Parma: ecco come candidarsi

La catena di ristoranti-pizzeria-lifferia Pizzikotto che fa parte della multinazionale Cigierre (Compagnia Generale Ristorazione) Spa assume per i suoi locali di Parma. "I nostri valori sono la costante formazione la crescita interna e la passione per le buone cose" affermano da Pizzikotto. L'azienda offre contratti stabili e possibilità di entrare in una delle più grandi multinazionali della ristorazione servita.

Come candidarsi. E' possibile inviare la propria candidatura direttamente accedendo al sito di Cigierre https://www.cigierre.com/lavora-con-noi, nella sezione "lavora con noi", caricando il proprio curriculum vitae. I candidati ritenuti idonei verranno contattati direttamente dall'azienda per effettuare un colloquio individuale.