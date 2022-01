Poste: l'ufficio di Parma Centro chiuso al pomeriggio dal 31 gennaio al 4 febbraio

Poste Italiane comunica che da lunedì 31 gennaio a venerdì 4 febbraio l’ufficio postale situato in Strada Pisacane a Parma resterà chiuso, nel turno pomeridiano, per lavori interni. Durante gli interventi, l’entrata principale sarà chiusa al pubblico e si potrà accedere attraverso l’entrata di via Melloni, mentre i due ATM Postamat saranno disponibili fino alle ore 13.30 di mercoledì 2 febbraio.

Nei giorni interessati restano disponibili per i cittadini di Parma gli uffici postali di: Piazzale Santa Croce, Via Venezia, San Lazzaro in Strada Quarta e Parma Sud in Strada Pastrengo, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35. In alternativa le sedi di Largo Michele Novaro, via Giuseppe Verdi e di Borgo Giacomo Tommasini, dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35, tutte dotate di ATM Postamat h24 e prenotazione turno da app o sito internet.