Rinnovi Rsu in Poste: Slc Cgil Parma primo sindacato

La SLC CGIL Parma ha vinto le elezioni per il rinnovo delle RSU dei giorni scorsi in Poste italiane, diventando il primo sindacato della provincia.

“Un risultato storico – dichiara Marcello Diego, segretario generale SLC Cgil Parma - un eccellente dato elettorale per la nostra sigla sindacale che registra, con questa tornata di elezioni, crescita di consensi e di eletti. Siamo passati dal 22,32% del 2012 al 38,49% di oggi, diventando anche il primo territorio a livello regionale per percentuale di preferenze”.

Il supporto umano e sindacale offerto anche durante la pandemia, unito alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato portato avanti in Poste italiane, ha fatto toccare con mano l’attenzione che SLC CGIL riserva ai diritti e alla tutela anche della salute delle lavoratrici e dei lavoratori e ciò ha ripagato in termini di fiducia.

“Un risultato non scontato – dichiara Antonella Monteverdi, RSU poste rieletta – che arriva dopo anni di confronto, lavoro costante e disponibilità di tutti noi delegati verso le lavoratrici e i lavoratori di Poste. Ringrazio tutte le persone che ci hanno votato, la commissione elettorale e gli scrutatori per la disponibilità e le RSU uscenti per il prezioso lavoro svolto ed il supporto che continueranno a darci”.

Marcello Diego ringrazia a sua volta rivolge “auguri di buon lavoro alle nuove RSU SLC CGIL Parma, Antonella Monteverdi, Fiorella Inglese, Mara Martorina (giovanissima delegata neoeletta) e Francesco Morena, per continuare insieme con impegno a tutelare lavoratrici e lavoratori affinché la nostra realtà sindacale sia sempre più rappresentativa in Poste italiane e non solo”.