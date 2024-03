Premio Green Book 2024, ecco la cinquina finalista. Il vincitore sarà decretato a Parma il 6 aprile

Si è riunita questa mattina la Giuria del Premio che ha selezionato i 5 titoli che accederanno alla fase finale. I titoli scelti sono:

• Simone Angioni, Stefano Bertacchi, Ruggero Rollini, Quello che sai sulla plastica è sbagliato (Gribaudo)

• Leonardo Becchetti, Guarire la democrazia (minimum fax)

• Serenella Iovino, Gli animali di Calvino (Treccani)

• Gianluca Lentini, La Groenlandia non era tutta verde (Egea)

• Massimo Zamboni, Bestiario selvatico (La nave di Teseo)