Previsioni di crescita, Parma sale con un +10,68% rispetto al 2019

Rispetto al 2019 (anno pre-Covid), tutte le regioni (ad esclusione di Umbria e Abruzzo) hanno recuperato abbondantemente gli effetti negativi provocati dalla caduta del Pil avvenuta nel 2020. In particolare in Lombardia (+6,65 punti di Pil), in Puglia (+6,18), in Emilia Romagna (+5,62), in Trentino Alto Adige (+4,98), in Friuli Venezia Giulia (+4,77) e in Veneto (+4,60). Anche in questa circostanza, al netto dello straordinario score ottenuto dalla Puglia, la ripresa post Covid ha interessato, in particolare, la Lombardia e il Nordest. Nella nota elaborata dall'ufficio Studi della Cgia (Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre) su dati Prometeia, come previsione di crescita registrata nel 2024 rispetto al 2019 (anno pre-pandemico), Parma ha risposto con un +10,68%.

La provincia che in questo arco temporale ha superato meglio di tutte le altre la caduta registrata nel 2020 è Rieti con un incremento del 14,34 per cento. Seguono Siracusa con il +12,95 per cento, Taranto con il +12,69 per cento, Modena con l’11,60 per cento e Milano con il +10 per cento. Anche in questa classifica, ben tre province su cinque sono localizzate nel nuovo triangolo industriale del Paese.