Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil: il programma nel parmense

L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento che caratterizzerà anche a Parma gli interventi dalle diverse piazze di questo Primo Maggio, Festa dei Lavoratori.

Questo primo maggio - come hanno evidenziato stamattina nella conferenza stampa di presentazione Matteo Rampini (CGIL), Donato Sementina, (CISL) e Mariolina Tarasconi (UIL), sarà però anche il primo appuntamento di un mese di mobilitazione unitaria, con tre appuntamenti nazionali, il 6, 13 e 20 maggio, per chiedere al Governo una nuova stagione del lavoro e dei diritti, in cui rivendicare una politica fiscale più giusta e un reale adeguamento dei salari, accompagnato da nuove politiche occupazionali, un pripensamento del sistema pensionistico e un rifinanziamento adeguato del sistema sanitario pubblico.

Il programma nel parmense

PARMA

Ore 9.30 Concentramento dei lavoratori e cittadini a Barriera d'Azeglio.

Ore 10.00 Corteo con il corpo bandistico "G. Verdi".

Deposizione corone al Monumento al Partigiano e alla lapide ai Caduti.

Ore 11.00 Comizio conclusivo di Domenico Proietti, segr. naz.le conf. UIL. Presentazione di Matteo Rampini, segr. confederale CGIL Parma.

COLLECCHIO

Ore 10.15 Ritrovo con la Banda di Collecchio in piazza della Repubblica. Breve percorso per le vie cittadine e ritorno in piazza.

Ore 11.00 Saluto del sindaco di Collecchio Maria Stella Galli e del sindaco di Sala Baganza Aldo Spina. Presentazione di Donato Sementina, segretario CISL Parma Piacenza, comizio conclusivo di Giordano Palmas segretario FLAI CGIL Parma.

LANGHIRANO

Ore 9.45 Deposizione corona di fiori alla lapide dell'Eccidio del 1911 di via XX Settembre.

Ore 10.15 Concentramento in piazza Ferrari, breve corteo e deposizione corona al Monumento ai Caduti.

Ore 11.00 In Piazza Ferrari saluti del sindaco di Langhirano Giordano Bricoli. Presentazione di Vincenzo Vassetta, segretario di zona CGIL Langhirano. Comizio conclusivo di Baldo Ilari, segretario CISL Parma Piacenza.

FIDENZA

Ore 10.00 Concentramento in piazza della Repubblica.

Ore 10.30 Corteo con la Banda Città di Fidenza per il centro cittadino

Ore 11.00 Arrivo in piazza Garibaldi nei pressi del Municipio; saluti del sindaco di Fidenza e orazione ufficiale di Michele Franco, segretario FIT CISL Parma Piacenza. Presentazione di Raffaele Tagliani, segretario di zona CGIL Fidenza.

SALSOMAGGIORE TERME

Ore 9.30 Concentramento in Viale Corridoni (piazzale antistante ex istituto termale Giacomo Tommasini).

Ore 9.45 Sfilata del corteo per le vie cittadine: viale Matteotti, via Baistrocchi, largo Bazzoni (con sosta davanti al monumento alla Resistenza), viale Berenini, viale Romagnosi, largo Roma, p.zza Berzieri).

Ore 10.30 Conclusione del corteo in piazza della Libertà. Introduzione a cura di Maurizio Miati, segretario senerale FILCAMS CGIL Parma. Saluti delle autorità. Comizio ufficiale di Giulia Pasquali, segreteria UILTRASPORTI Emilia (in caso di maltempo, si terrà un breve saluto con le autorità sotto i portici del Comune in Piazza della Libertà, senza sfilata per le vie cittadine).

COLORNO

Ore 10.30 Concentramento in Piazza Garibaldi; a seguire, corteo con la banda musicale "Gli Ottoni Matildici" per le vie cittadine (ponte sulla Parma, via Matteotti, via Du Tillot, via Levacher, via Marconi, Casa protetta, con fermata musicale, ponte sulla Parma, via Matteotti, via XX Settembre, via Cavour).

Ore 11.30 Saluti dei Sindaci di Colorno Christian Stocchi e di Torrile Alessandro Fadda, presentazione di Antonella Stasi, segr. CGIL Parma. Comizio di Alessia Mazzocchi, segr. CISL Parma Piacenza.

BORGOTARO

Ore 10.00 Concentramento dei lavoratori e cittadini in piazzale Marconi (antistante Stazione ferroviaria) e sfilata per le strade cittadine con il Corpo Bandistico Borgotarese.

Ore 10.30 In piazzetta La Quara l'Amministrazione comunale conferirà attestati di benemerenza al lavoro.

Ore 11.00 Comizio conclusivo di Ruggero Manzotti, segretario FP CGIL Parma. Presentazione di Sonia Cardinali (CISL Parma Piacenza).

*****

Sarà Potenza ad ospitare, quest’anno, la manifestazione nazionale per il Primo Maggio di CGIL, CISL e UIL con gli interventi dei tre leader sindacali, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pier Paolo Bombardieri. Come è ormai tradizione, poi, nel pomeriggio, a Roma, si svolgerà il Concertone di Piazza San Giovanni, promosso da CGIL, CISL e UIL.